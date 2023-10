Armata israeliană și-a intensificat bombardamentele în Gaza și susține că își extinde operațiunile terestre. Hamas folosește spitalul Shifa din Fâșie drept centru de comandă

ACTUALIZARE Şeful diplomaţiei iraniene a avertizat vineri că grupări înarmate libaneze şi palestiniene au "degetul pe trăgaci", exprimând temeri cu privire la o escaladare în războiul dintre Israel şi Hamas, relatează France Presse.

"Din ceea ce am înţeles şi auzit despre planurile lor, au degetul pe trăgaci. Ştiţi, este mult mai puternic şi profund decât ceea ce aţi văzut", a afirmat ministrul iranian de externe Hossein Amir-Abdollahian, vorbind despre recentele sale întâlniri cu "responsabilii rezistenţei în Liban şi de asemenea ai grupărilor palestiniene".

ACTUALIZARE "Credem în mod absolut că, dacă se poate realiza o pauză pentru a permite eliberarea ostaticilor, am susține în mod absolut acest lucru și credem că și Israelul ar trebui să-l susțină", a declarat presei purtătorul de cuvânt al Consiliului Național de Securitate al SUA, John Kirby.

ACTUALIZARE Forțele aeriene, împreună cu Corpul de Artilerie și Marina, atacă vineri seara sute de ținte teroriste în Fâșia Gaza. IDF este în alertă maximă și în nord, la granița cu Libanul.

Forțele de Apărare Israeliene (IDF) au anunțat că "extind operațiunile terestre" în Fâșia Gaza. În cadrul unei conferințe de presă televizate de vineri, purtătorul de cuvânt al IDF, contraamiralul Daniel Hagari, i-a avertizat pe locuitorii din orașul Gaza să se mute spre sud, unde sunt "condiții mai bune".

Spitalul Shifa, localizat în nordul Fâșiei Gaza, este unul dintre scuturile teroriștilor Hamas. Sub spital sunt 5 complexe subterane care comunică între ele. Toate aceste catacombe sunt alimentate cu cele două generatoare ale spitalului.

Daniel Hagari, purtător de cuvânt IDF: Acesta este Spitalul Shifa. Puteți vedea unde se află în orașul Gaza. Cel mai mare spital din Gaza. Are peste 1.500 de paturi, 4.000 de angajați și acum are și mai mulți oameni în împrejurimile spitalului.

Reprezentarea grafică realizată pe baza informaților culese de Servicii arată o rețea vastă de tuneluri și încăperi. Este dovada că Hamas a transformat spitalele în centre de comandă și control și ascunzători pentru teroriștii și comandanții Hamas. În plus, armata israeliană are informații că în spitalele din Gaza există combustibil.

Hamas operates within and hides beneath the largest hospital in Gaza.

Their priorities are clear—and the people of Gaza are not among them. pic.twitter.com/7M4ZqjFyYs