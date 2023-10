Armata israeliană este încă "pe teren" în Gaza, unde mai mulţi comandanţi Hamas au fost ucişi. Israelul va permite camioanelor cu alimente, apă şi medicamente să intre în Fâşie

Daniel Hagari a declarat că mai mulți comandanți Hamas, inclusiv un şef al Marinei, au fost uciși peste noapte în cadrul ofensivei extinse.

„Uciderea lor este o fază semnificativă a progresului în luptă și înseamnă că vom lupta cu un inamic mai slab”.

Purtătorul de cuvânt al IDF a mai declarat că pentru palestinienii care au călătorit spre sud, ajutorul umanitar va crește.

„Vor intra mai multe camioane care transportă alimente, medicamente și apă. Oricine se află în acea zonă, care este o zonă sigură și protejată, le va primi” a spus Hagari.

"We are going to fight a weaker enemy"



IDF Spokesperson Rear Admiral Daniel Hagari says Hamas commanders have been killed overnight, including a naval chief



