Arma de recuzită folosită de Alec Baldwin în incidentul fatal de pe platoul de filmare conţinea muniţie reală (poliţia)

Alec Baldwin

Focul de armă a lovit-o pe directoarea de imagine Halyna Hutchins la nivelul pieptului, iar regizorul Joel Souza, care stătea în spatele acesteia, a fost lovit în umăr, potrivit unei depoziţii depusă de biroul şerifului comitatului la un tribunal din Santa Fe.



Hutchins a decedat în urma rănilor suferite, iar Souza a fost rănit şi spitalizat, dar externat ulterior de la o unitate medicală locală.



Asistentul de regie care i-a înmânat lui Baldwin arma de recuzită nu a ştiut că pistolul conţine muniţie reală, se precizează în declaraţia detectivului Joel Cano de la biroul şerifului din Santa Fe.



Baldwin, cunoscut pentru rolurile din serialul ''30 Rock'' şi pelicula ''The Hunt for Red October'', a declarat că ''este pe deplin cooperant'' cu autorităţile în vederea stabilirii circumstanţelor producerii incidentului de joi.



Producţia lungmetrajului a fost sistată imediat. Biroul şerifului a precizat că nu au fost formulate acuzaţii, iar ancheta rămâne deschisă. Baldwin s-a prezentat voluntar pentru a da o declaraţie în legătură cu incidentul, a precizat biroul şerifului.



Depoziţia detectivului Cano fost depusă vineri drept motivaţie pentru emiterea unui mandat de percheziţie vizând ''hainele vechi în stil western'' purtate de Baldwin şi care păreau să aibă pete de sânge, precum şi pentru alte arme de foc, documente, muniţie, precum şi camere de luat vederi de la locul faptei.



Mandatul de percheziţie a fost aprobat de un judecător din Santa Fe.



Cano a precizat că incidentul s-a produs la Bonanza Creek Ranch, la sud de Santa Fe, în timpul unei repetiţii şi nu se ştie cu exactitate dacă a fost înregistrat pe camerele de filmare.



Acesta a mai precizat că arma de recuzită era una dintre cele trei aflate pe un suport din faţa unei clădiri. Asistentul de regie a luat una dintre aceste arme, a intrat pe platou şi i-a înmânat-o lui Baldwin.



''Când asistentul de regie i-a înmânat arma actorului Alec Baldwin, (el) a strigat ''armă rece'' indicând că pistolul de recuzită nu conţinea muniţie reală'', se mai spune în depoziţie.



Pe parcursul derulării anchetei, a fost ridicată şi problema condiţiilor de muncă de pe platoul de filmare pentru lungmetrajul ''Rust'', o peliculă western cu buget redus, Baldwin fiind atât actor principal, cât şi coproducător.



Publicaţiile Los Angeles Times şi Deadline Hollywood au menţionat declaraţii ale mai multor membri ai echipei de filmare şi a altor persoane apropiate producţiei care spun că şase sau şapte cameramani au părăsit platoul de filmare ''Rust'' cu câteva ore înainte de producerea tragediei.



Ambele publicaţii au relatat despre producerea a cel puţin unui incident anterior legat de probleme în folosirea armelor de recuzită.



''Am vorbit despre toate, de la întârzierea salariilor timp de trei săptămâni la faptul că ne-au lăsat fără camere la hotel, deşi le cerusem în contract, la lipsa măsurilor de siguranţă împotriva Covid şi, pe deasupra, lipsa regulilor de siguranţă în ceea ce priveşte folosirea armelor de foc! Lipsa măsurilor de siguranţă pe platou. Punct!'', a scris unul dintre membrii echipei de filmare pe o pagină privată de Facebook, potrivit Deadline.



Compania de producţie Rust Movie Productions nu răspuns vineri solicitării Reuters de a comenta incidentul, dar a precizat într-un comunicat că investighează situaţia.



''Deşi nu nu s-a adus la cunoştinţă nicio plângere oficială referitoare la siguranţa folosirii armelor şi a recuzitei pe platoul de filmare, vom realiza o anchetă internă a procedurilor noastre pe perioada sistării producţiei'', a precizat compania într-un comunicat.



Baldwin, în vârstă de 63 de ani, şi-a exprimat vineri ''şocul şi tristeţea cu privire la accidentul tragic'' în urma căruia a murit Halyna Hutchins. Într-un mesaj publicat pe conturile sale de pe reţelele de socializare, el a spus că ''inima mea este frântă pentru soţul ei, fiul lor şi toţi cei care au cunoscut-o şi au iubit-o pe Halyna".



Reprezentanţii lui Hutchins au spus într-un comunicat că ''speră ca această tragedie să însemne noi lecţii pentru oferirea unor condiţii mai bune de siguranţă fiecărui membru prezent pe platoul de filmare''.



Hutchins, în vârstă de 42 de ani, originară din Ucraina, a fost inclusă în 2019 pe lista directorilor de imagine în ascensiune din Statele Unite.

sursa agerpres

