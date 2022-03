Aripi frânte de război. Vlada visa să ajungă diplomat, acum e refugiată în România: "Toată istoria noastră a fost marcată de bullying-ul Rusiei"

Tânăra, mama ei, mătușa și bunica au trecut granița pe la Sighetu Marmației. Asta după ce locul în care s-au adăpostit, în Lvov, a fost bombardat.

Vlada Tolochyna, refugiată din regiunea Kiev: Am văzut că ar fi mai bine în vestul Ucrainei, pentru că este mai aproape de Europa, însă în ultimele zile sirenele sunau mereu și au avut loc și bombardamente în locul în care am stat în Lvov. Am stat într-un loc al armatei care a fost bombardat în urmă cu câteva zile. Drumul de acolo până în România a fost lung și sunt recunoscătoare vouă, tuturor celor de aici.

Femeile au găsit un loc primitor unde să se odihnească în apropiere de Sighet. Cei mai mulți proprietarilor de pensiuni și hoteluri au pus la dispoziție refugiaților spații de cazare.

Mihai Bledea, proprietarul unei pensiuni din Vadu Izei: Nici nu avem cuvinte să vezi toate fețele supărate, să îi vezi triști, să îi vezi plângând.

Vlada vorbește engleză și puțină germană. In ciuda vârstei, a devenit deja stâlpul familiei. A decis să plece în Germania, dar nu știe exact ce o așteaptă acolo. Gândurile ei se îndreaptă mereu spre casă.

Vlada Tolochyna, refugiată din regiunea Kiev: Nu doar că vreau ca războiul să înceteze, îmi doresc ca țara mea să câștige. Bullying-ul din partea rușilor, toate distrugerile pe care le provoacă. Toată istoria noastră, precum și cea a Belarus și a Kazahstan, a fost marcată de bullying-ul Rusiei. Nu e în regulă și cred că trebuie să înceteze.

De la începutul invaziei rusești, peste 3,2 milioane de ucraineni au fost nevoiți să își părăsească țara. Este cea mai gravă criză a refugiaților din Europa, după al Doilea Război Mondial.

