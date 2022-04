Țările de Jos vor trimite "echipament mai greu" în Ucraina, inclusiv vehicule blindate

Rutte a afirmat într-un tweet că el și ministrul olandez al apărării, Kajsa Ollongren, și-au exprimat sprijinul pentru Ucriana, într-o convorbire telefonică cu președintele Volodimir Zelenski, „ca urmare a noii ofensive a Rusiei”.

"Împreună cu aliații, căutăm să livrăm Ucrainei echipament militar mai greu", a precizat Rutte.

: In a call with @ZelenskyyUa the @DefensieMin and I expressed our support as Russia begins a renewed offensive. will be sending heavier materiel to , including armoured vehicles. Along with allies, we are looking into supplying additional heavy materiel.

Și Zelenski a avut o postare pe Twitter după discuția telefonică cu premierul olandez. Președintele ucrainean a scris că l-a informat pe Rutte despre agravarea situației din Donbas și i-a mulțumit pentru sprijin.

"Când pacea va fi restabilită, vom construi relații la un nivel nivel între Ucraina și Țările de Jos, în Uniunea Europeană", a scris Zelenski.

Continued dialogue with PM Mark Rutte @MinPres. Informed about the aggravation of the situation in Donbas. Ukrainians are doing everything to stop the aggressor. Grateful for supporting . When peace is restored we'll build relations of a new quality together in the EU!