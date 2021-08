Ariana Grande va susţine un concert virtual în jocul video ''Fortnite''

Cunoscuta interpretă a hitului ''Thank U, Next'' va interpreta mai multe melodii în cadrul ''Rift Tour'', descris de Epic Games ca ''o experienţă muzicală diferită de oricare alta'', care începe vineri, 6 august.

"Fortnite prezintă Rift Tour cu @ArianaGrande de la 6 august, la ora 6 PM ET #RiftTour", scrie într-un mesaj publicat pe pagina oficială de Twitter a jocului.

Vedeta pop, în vârstă de 28 de ani - care şi-a lansat în luna octombrie al şaselea album de studio, ''Positions'', calcă pe urmele altor artişti, precum Travis Scott şi Marshmello, care au susţinut la rândul lor concerte în jocul ''Fortnite''.

Excuse us, Ariana is coming!



