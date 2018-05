Un bărbat de 50 de ani din judetul Argeș a fost arestat preventiv pentru 30 de zile după ce a fost acuzat de o fetiță de nouă ani că a agresat-o sexual. Întâmplarea s-ar fi petrecut in mașina lui, după ce acesta o luase s-o ducă acasă de la școala. Dacă va fi găsit vinovat bărbatul ar putea fi închis între un an și jumătate și cinci ani pentru tentativă de agresiune sexuală. Urmează informații care vă pot afecta emoțional.