Arad: Noul spital din Lipova, finalizat anul trecut, a fost operaţionalizat ca spital suport COVID-19

Noul spital din Lipova, finalizat în urmă cu mai bine de un an, după o investiţie de 21,6 milioane de lei, a fost operaţionalizat începând de joi, când a fost transformat în unitate suport COVID-19 cu 30 de paturi, iar după trecerea pandemiei va rămâne deschis cu două secţii, de Interne şi Pediatrie.

Şeful Direcţiei de Sănătate Publică (DSP) Arad, Horea Timiş, a declarat joi, pentru AGERPRES, că noul spital a primit primii pacienţi COVID-19, în condiţiile în care paturi pentru această boală nu mai există libere în judeţ de câteva săptămâni.



"De cel puţin trei săptămâni avem ocupate în permanenţă toate paturile COVID-19 din spitalele din judeţ, de aceea, folosirea noului spital de la Lipova se impunea. În plus, aici există o staţie de oxigen cu o capacitate foarte bună. Vom avea în plus 30 de paturi pentru pacienţii COVID-19, dar chiar şi aşa suntem la limită cu locurile din spitale, pentru că zilnic avem zeci de pacienţi în aşteptarea eliberării unui pat", a spus Horea Timiş.



Cele 30 de paturi pentru bolnavii COVID-19 se adaugă celor 330 de la Spitalul Clinic Judeţean (SCJU) Arad, 55 de la Spitalul Orăşenesc Ineu şi 20 de la Spitalul Sebiş.



Purtătorul de cuvânt al SCJU Arad, Simina Roz, a declarat, pentru AGERPRES, că toate paturile din spital sunt ocupate şi că "aproximativ 50 de pacienţi aşteaptă eliberarea unui pat, dintre care mai mult de jumătate ar avea nevoie de terapie intensivă".



Referitor la operaţionalizarea noului spital din Lipova, primarul oraşului, Florin Pera, a declarat, pentru AGERPRES, că "după trecerea pandemiei unitatea va rămâne deschisă cu două secţii, de Interne şi Pediatrie".



Construirea noului spital a început în toamna anului 2017 şi a fost încheiată în august 2020, când a avut loc recepţia. La începutul lunii decembrie 2020, Compania Naţională a Investiţii (CNI) a semnat protocolul prin care s-a realizat transferul unităţii în patrimoniul local. Finanţarea construirii a fost asigurată de CNI şi s-a ridicat la 21,6 milioane lei, cu TVA inclus.



Noul spital are o capacitate de 85 de paturi, care ar urma să deservească o populaţie de aproximativ 60.000 de oameni din localităţi de pe Valea Mureşului. Este al treilea spital public construit după 1990 în judeţul Arad, după cele din Ineu şi Spitalul TBC din municipiul Arad.

