Aproximativ 2.000 de turişti români îşi petrec Paştele pe Litoral; alţi 30.000 de turişti, aşteptaţi în weekend-ul de 1 Mai

Aproximativ 2.000 de turişti români au ales să-şi petreacă Sărbătoarea Paştelui pe Litoral, în acest an, afirmă Corina Martin, preşedintele de onoare al Resto Constanţa, într-un comunicat de presă al organizaţiei, transmis sâmbătă AGERPRES.

"În jur de 2.000 de turişti români îşi petrec Sărbătorile Pascale pe Litoral, în acest an. Cel mai bine s-au vândut pachetele de Paşte All Inclusive combinate cu servicii SPA de la Eforie - cele două locaţii reprezentative (Steaua de Mare - Acvatonic şi Mirage Med Spa sunt ocupate la capacitate). De asemenea, câteva hoteluri de 4 stele din Mamaia (Oxford, Sulina, Bavaria Blu, Iaki) şi Venus (Hotel Afrodita) au un grad de ocupare mediu de 80%", a menţionat Martin.



Potrivit sursei citate, pentru weekend-ul 29 aprilie - 1 mai, sunt aşteptaţi la malul mării alţi 30.000 de turişti, "iar aceste estimări ar putea fi depăşite dacă vremea va fi însorită".



Cele mai solicitate destinaţii sunt: Mamaia şi Mamaia Nord, Costineşti şi Vama Veche.



Astfel, în primul weekend de 1 Mai, vor avea loc Festival du Bonheur şi Sunwaves Mamaia.



Între 28 aprilie şi 2 mai, Festival de Bonheur revine pe Litoral în zona Complex Enigma - Mamaia Nord/Constanţa, şi va oferi cele mai bogate experienţe culinare.



De asemenea, Sunwaves Mamaia 2022 se va derula între 28 aprilie şi 4 mai, la care vor avea acces şi participanţii care achiziţionaseră bilete în 2020, atunci când ediţia a fost anulată. În cele şase zile şi şase nopţi de concerte sunt aşteptaţi peste 5.000 vizitatori/zi.



Resto Constanţa va marca şi în acest an deschiderea sezonului 2022 la malul mării, cu un nou eveniment dedicat industriei HoReCa de pe Litoral, pe data de 28 aprilie, la Kupolla Ballroom Mamaia, unde, alături de membrii organizaţiei se vor afla şi colegii hotelieri şi proprietarii de locaţii din întreaga ţară.

