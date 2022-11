Aproximativ 130.000 de persoane din Kiev, fără curent electric sâmbătă

Reparaţiile pentru restaurarea întregii reţele ar urma să fie finalizate în 24 de ore, a precizat administraţia militară din Kiev, conform căreia în acel moment toate sistemele de încălzire ar trebui să funcţioneze din nou.

În acelaşi timp, potrivit consilierului prezidenţial Kirilo Timoşenko, alimentarea cu electricitate a fost restabilită în oraşul Herson, din sudul Ucrainei, după eliberarea sa la începutul lunii de sub ocupaţia rusească.

This is what a training session of #Kyiv figure skaters looks during a blackout. pic.twitter.com/Km2eJoIYNW