„Apropieri”, un film cu salvatori montani și câini de avalanșă, nominalizat la Premiile Gopo 2021

Câini de avalanșă / FOTO: Câini de avalanșă Salvamont România

„Apropieri” este un film cu salvatori montani și câini de avalanșă, despre viață, moarte, speranță, credință, căutări concrete și metaforice.

„În prima zi a lui 2019 am fost într-un scurt traseu montan, spre o peșteră ce adăpostea o mică biserică. Starea mea de atunci avea nevoie de spații ca acelea, dragi mie, aduse împreună. Era la o săptămână după moartea duhovnicului meu, care-mi fusese aproape de când eram mică. La o lună după, am început filmările în munți, crezând că fac un film despre câinii de avalanșă din România. Voiam să documentez subiectul ăsta pentru că acești câini erau o noutate pentru țara noastră. Școala pentru unitățile canine de intervenție la avalanșă a fost înființată cu puțini ani în urmă de profesorul meu de fotografie din perioada liceului, directorul salvamont Argeș, Ion Sănduloiu, cu care mersesem de mai multe ori pe munte. Așadar, am început documentarea și filmările în nămeți de câțiva metri, la -15 grade, prin vânt puternic. Salvatorii montani ne-au primit călduros în lumea lor și ne-au trimis în povești reci și dureroase.” a declarat Ioana Grigore pentru cooperativaurbana.ro.

Ioana Grigore: Când te apuci de documentar cred că trebuie să îți dorești o căutare, să ai curiozitate și răbdare, să știi că va urma o întâlnire, mai apoi că vă vei fi invadat și că, în cele din urmă, te vei întoarce la tine mai bogat.

Ioana Grigore este licențiată în Regie de film documentar la UNATC, unde a absolvit și facultatea de regie. Ea a regizat mai multe scurtmetraje documentare și de ficțiune, selectate și premiate la festivaluri internaționale.

Sursa: cooperativaurbana.ro

