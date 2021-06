Aproape 27.000 de persoane fizice au aplicat în Programul Rabla Clasic. Alți 4.553 solicitanţi, la Rabla Plus pentru mașini electrice

Participarea populației la programul Rabla PLUS nu este condiționată de casarea și radierea unei mașini uzate

Conform sursei citate, în Programul Rabla Clasic 2021, până în prezent, au fost achiziţionate 15.497 de autovehicule şi 107 motociclete.



În ceea ce priveşte persoanele juridice, AFM informează că a fost publicată în această săptămână pe site-ul instituţiei o nouă listă conţinând 107 dosare acceptate pentru 161 autovehicule. De asemenea, au fost publicată o contestaţie pentru un autovehicul, iar până la ora actuală au fost acceptate 562 de dosare pentru 860 de autovehicule şi 13 contestaţii pentru 18 autovehicule.



Totodată, la producători/dealeri auto s-au înscris 394 de persoane juridice, fiind achiziţionate 97 de autovehicule.



Pe de altă parte, în cadrul Programului Rabla Plus 2021 s-au înscris la producători/dealeri auto 4.553 persoane fizice, până acum fiind achiziţionate 701 autovehicule noi (419 pur electrice, 282 electrice hibride) şi o motocicletă electrică.



De asemenea, pentru persoanele juridice au fost publicate 107 dosare acceptate pentru 162 autovehicule electrice, dintre care 62 electrice hibride şi 100 pur electrice. În plus, au fost publicate două contestaţii pentru două autovehicule pur electrice.



În total, pentru Rabla Plus au fost acceptate 475 de dosare pentru 783 de autovehicule, dintre care 296 electrice hibride, 486 pur electrice, o motocicletă electrică şi 8 contestaţii pentru 14 autovehicule (3 electrice hibride şi 11 autovehicule pur electrice).



La producători/dealeri auto s-au înscris 403 de persoane juridice, iar până în prezent au fost achiziţionate 179 de maşini noi, dintre care 103 pur electrice şi 76 electrice hibride.



Listele dosarelor acceptate în cadrul acestor programe sunt publicate pe site-ul www.afm.ro, la secţiunile aferente Programelor Rabla Clasic şi Rabla Plus.



Valabilitatea Notei de înscriere este de 150 de zile de la data emiterii, pentru Rabla Clasic, respectiv 240 zile pentru Rabla Plus, timp în care beneficiarii vor derula toate procedurile specifice de achiziţie a autovehiculului nou.

ŞTIRILE ZILEI