Aproape 20 de milioane de cazuri de coronavirus în Statele Unite și peste 340 de mii de decese asociate, la finalul anului 2020

Bilanţul publicat la 20:00 ora locală (01:00 GMT vineri) indică 3.426 mai multe decese decât miercuri şi 227.796 de noi contagieri.



Statul New York rămâne cel mai afectat de pandemie, cu 37.983 de morţi, urmat de Texas (27.942), California (25.515), Florida (21.673) şi New Jersey (19.042).



Alte state care au înregistrat un număr mare de decese sunt Illinois (17.978), Pennsylvania (15.947), Michigan (13.018), Massachusetts (12.423) şi Georgia (10.934).



În ce priveşte numărul contagierilor, California este cel mai afectat cu 2.273.464 de cazuri, urmat de Texas cu 1.766.410, de Florida cu 1.323.315, de New York cu 978.783 de cazuri şi de Illinois cu 963.389.



Bilanţul provizoriu al deceselor - 345.271 - depăşeşte cu mult estimările iniţiale ale Casei Albe, care a prevăzut în cel mai rău dintre cazuri între 100.000 şi 240.000 de morţi din cauza pandemiei.



Pe de altă parte, Institutul de Metrică şi Evaluare a Sănătăţii (IHME) al Universităţii din Washington, pe ale cărui modele de predicţii se bazează Casa Albă, a calculat că, atunci când preşedintele Donald Trump va abandona puterea, la 20 ianuarie, SUA vor depăşi 420.000 de decese, iar la 1 aprilie numărul morţilor va ajunge la 560.000.

Sursa: Agerpres

