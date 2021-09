Apple a prezentat noua generaţie de telefoane iPhone. Preţul de pornire al iPhone 13 va fi de 699 dolari

Apple Inc a lansat marţi iPhone 13 şi noul iPad mini, extinzând conectivitatea 5G şi având cipuri mai rapide şi camere mai performante, fără a majora preţul telefonului, transmit Xinhua şi Reuters.

Iphone 13

Grupul informatic american nu a anunţat produse sau caracteristici deosebite, dar analiştii se aşteaptă ca clienţii să fie extrem de interesaţi să-ţi actualizeze modelele mai vechi, în condiţiile în care companiile de telefonie au oferte foarte bune, înaintea sezonului de sărbători.

iPhone 13 va avea un nou cip, numit A15 Bionic, care permite traducerea automată a unui text. De asemenea, telefonul are un ecran mai bun, o autonomie a bateriei mai extinsă şi modul Cinematic pentru schimbarea automată când se filmează. Modelul este disponibil în cinci culori şi are o viteză mai ridicată datorită componentelor radio şi a tehnologiei 5G.



Preţul de pornire al iPhone 13 va fi de 699 dolari, însă companiile de telefonie oferă subvenţii de până la 700 dolari pentru cei care îşi înlocuiesc modelele mai vechi. Telefonul iPhone 13 Pro are un preţ de pornire de 999 dolari, iar Pro Max începe de la 1.099 dolari, subvenţiile fiind de până la 1.000 dolari. Toate trei modelele vor fi disponibile din 24 septembrie.

iPhone este cel mai important produs al Apple, dar compania se aşteaptă să înregistreze vânzări importante şi la noua serie de ceasuri inteligente Apple Watch, cu un ecran mai mare şi care se încarcă mai rapid, având un preţ de pornire de 399 de dolari. Apple Watch a devenit o piatră de temelie pentru segmentul său de accesorii, cu vânzări în valoare de 30,6 miliarde de dolari, în creştere cu 25%, în condiţiile în care veniturile din vânzările de telefoane iPhone au scăzut uşor.



De asemenea, Apple a actualizat modelul iPad Mini cu conectivitate 5G şi a modificat designul. Şi modelul de bază iPad are o nouă cameră pentru a lucra şi a învăţa de acasă. Modelul de bază iPad are un preţ de pornire de 329 dolari, iar Mini de 499 dolari. Ambele vor fi disponibile de săptămâna viitoare.

La Bursa de la New York, acţiunile Apple au scăzut cu 1,2%, iar anul acesta titlurile au înregistrat un avans de aproximativ 11,6%.



"Se pare că nu au anunţat nimic revoluţionar, dar, desigur, ca de obicei, au destule îmbunătăţiri pentru a genera cel puţin entuziasm în rândul consumatorilor", a apreciat Rick Meckler, partener la Cherry Lane Investments.

Anul trecut, Apple a introdus iPhone 12, care a venit cu un nou look, fiind primul dispozitiv Apple cu conectivitate 5G.



Majoritatea analiştilor cred că utilizatorii Apple care cumpără mai mult de un produs, de exemplu un ceas Apple Watch şi un telefon iPhone, sunt mai înclinaţi să rămână fideli mărcii şi să cheltuie alţi bani pentru aplicaţiile şi serviciile companiei.

sursa agerpres

ŞTIRILE ZILEI