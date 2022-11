Aportul etnicilor la dezvoltarea turismului din România, duminică, la INFO Etnic

Dezbaterea live este duminică, 13 noiembrie, ora 11.00, la TVR INFO.

Astăzi este ultima zi a ediției de toamnă a Târgului de Turism al României care se desfășoară la Romexpo. Acest eveniment, spun organizatorii, rămâne locul ideal de prezentare a celor mai interesante oferte și atracții turistice din România și din străinătate. În emisiunile noastre am mai discutat despre potențialul turistic al zonelor multietnice din România așa că ne-am propus să aflăm în ce măsura este prezent patimoniul material și imaterial al minorităților naționale în ofertele turistice din această toamnă. Și nu întâmplător am ales această temă. Suntem cu toții conștienți de faptul că industria turismului are un potențial imens și poate contribui atât la dezvoltarea economică, cât și la promovarea imaginii României.

Sunt minoritățile ambasadoare ale turismului național? Cum se leagă etnicitatea și turismul în 2022?

Invitați să ia parte la discuția pe acest subiect, alături de cele două gazde „INFO Etnic”, Teodora Drăgoi şi Boris Velimirovici sunt Traian Bădulescu, purtător de cuvânt - ANAT, Ayfer Cadîr - antreprenor, Alexandru Filip - antreprenor, Alexandu Proteasa - președinte Asociația pentru Promovarea Turismului Timiș.

Care este rolul pe care îl joacă minoritățile naționale în turismul din România și cum se reflectă în legăturile cu țările lor mamă aflăm duminică, 13 noiembrie, de la ora 11.00, la „INFO Etnic”, în direct la TVR INFO. Echipa emisiunii dă întâlnire telespectatorilor săi şi online, pe pagina de FaceBook Alte Minorităţi şi pe tvrplus.ro.

Întâlniri în direct cu telespectatorii, din cel mai mare studio al Televiziunii Române, dezbateri ample privind evenimentele majore din societatea românească ce au un impact şi asupra celor 20 de minorităţi naţionale. Astfel se poziţionează, din octombrie, emisiunea „INFO Etnic”, ce poate fi urmărită în fiecare duminică, de la ora 11.00, la TVR INFO. Jurnaliştii TVR Teodora Drăgoi şi Boris Velimirovici analizează, alături de invitații lor, cele mai importante momente din viaţa comunităţilor etnice care trăiesc pe teritoriul ţării noastre.

