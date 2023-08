Aplicație gratuită pentru cei care muncesc în medii periculoase, dezvoltată de un clujean. Aceasta se bazează pe senzorul giroscopic al telefonului

Nu putem să evităm accidentele, dar putem primi ajutor imediat, cu ajutorul tehnlogiei. Aceeasta este ideea de la care a pornit clujeanul Alexandru Luchiian în momentul în care a decis să dezvolte aplicaţia Safe Alone, în urmă cu şapte ani. Activa atunci în domeniul automatizărilor industriale, acolo unde mediul de lucru este periculos și unde se lucrează de multe ori de unul singur printre motoare și cazane

Alexandru Luchiian, dezvoltatorul aplicaţiei „Safe Alone": S-a întâmplat ca unul dintre colegi să aibă un accident la baie și acesta a fost găsit mult prea târziu. Dacă aveam la dispoziție o aplicație sau ceva care să ne alerteze când unul din colegi are un accident, poate colegul mai era încă în viață.

Iniţial s-a gândit la un dispozitiv care să se monteze pe echipamentul de protecţie, dar a ajuns la concluzia că telefonul mobil este soluţia câştigătoare întrucât e la îndemâna oricui şi nu implică nici costuri suplimentare.

Alexandru Luchiian, dezvoltatorul aplicaţiei „Safe Alone": Aplicația “Safe Alone” are patru funcții pe care le monitorizează. O monitorizare ciclică a timpului (…), mai are un buton de urgență (…), și poate detecta căderea liberă.

Safe Alone verifică de asemenea mişcarea constantă şi numără paşîi utilizatorului. În momentul în care aplicaţia simte că paremetrii normali nu sunt îndepliniţi, aceasta trimite un SMS unui coleg. Mesajul este unul prestabilit. Aplicaţia permite înregistrarea a trei numere de telefon.

Se pot înregistra mai mulţi utilizatori, iar pentru fiecare se pot prestabili anumiţi parametri. Butonul de urgenţă se poate activa foarte uşor.

Cei care lucrează la întâlţime pot activa funcţia de cădere liberă. Dacă telefonul simte căderea de peste cinci centimetri cu o anumită acceleraţie, aplicaţia semnalează acest lucru.

În mesajul prestabilit se poate menţiona locul exact unde se află victima. De asemenea, aplicaţia poate iniția un apel, dacă este setată astfel.

Safe Alone poate fi dezvoltată pentru a monitoriza şi alţi parametri şi inclusiv pentru a putea fi conectată la o braţară smart.

Daniel Niță, managerul unui magazin de echipamente pentru protecţia muncii: Având în vedere avansul tehnologic din ultima vreme consider că aplicațiile acestea aduc un plus de valoare companiilor care au grijă de angajații lor.

Aplicaţia este disponibilă în mod gratuit şi poate fi folosită pentru monitorizarea activităţii în medii de lucru periculoase, dar nu exclude utilizarea echipamentelor de protecţie specifice fiecărei activităţi.

