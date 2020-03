Aplicații gratuite pe Google, pentru angajații și studenţii izolaţi la domiciliu din cauza coronavirusului

Google

G Suite și G Suite for Education sunt o serie de aplicații Google, de productivitate, care pot ajuta întreprinderile și profesorii să colaboreze cu angajaţii şi elevii, indiferent unde s-ar afla unii sau alţii.

„Ne-am angajat să ajutăm elevii și profesorii să continue să învețe în afara școlii. În Hong Kong și Vietnam, unde școlile au fost deja închise, am văzut că sute de mii de studenți încep să folosească atât Hangouts Meet, instrumentul nostru de videoconferință disponibil tuturor utilizatorilor G Suite și Google Classroom, pentru a se alătura cursurilor și a continua școlarizarea de la distanță, de acasă. Și, pe măsură ce mai multe întreprinderi permit angajaţilor să lucreze mai mult de acasă pentru evita răspândirea virusurilor, încercăm să-i ajutăm să lucreze în echipă şi să colaboreze chiar dacă nu se află faţă în faţă”, scrie Google într-o postare pe blogul companiei.

Începând cu această săptămână, Google permite acces gratuit la video conferinţe în Hangouts Meet tuturor clienţilor G Suite and G Suite for Education din întreaga lume, pentru:

Întâlniri mari (cu până la 250 de participanți pe apel)

Live streaming (cu până la 100.000 de vizalizări pe domeniu)

Posibilitatea de a înregistra întâlniri și de a le salva în Google Drive

În mod normal aceste funcţinaliţăţi sunt disponibile doar pentru clienţii enterprise ai G Suite and in G Suite Enterprise for Education.

Gratuitatea pentru toţi utilzatorii serviciilor este valabilă până la 1 iulie 2020.

Pentru ajutor în utilizarea acestor servicii puteţi accesa pagina de suport, sau urmând instrucţiunile de aici.

