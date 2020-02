Aplicația Google Maps vine cu o nouă imagine și o nouă interfață la împlinirea a 15 ani

Elementul cheie care s-a schimbat în identitatea vizuală a Google Maps este pin-ul - acel indicator grafic ce indică poziția pe hartă. Plecând de la noul pin, sigla Google Maps este și ea una nouă. A fost înlocuită și grafica pentru navigare pe Google Maps cu o mașină „de petrecere”, imagine care va fi disponibilă doar în perioada aniversării (6-9 februarie).

Interfața aplicației Google Maps (Android și iOS) a fost reorganizată, astfel încât să fie mai ușor utilizatorilor să găsească informația dorită. Aceasta oferă 5 tab-uri accesibile imediat, din interfața Google Maps, din care utilizatorii pot: explora o zonă, pentru a găsi restaurante, concerte, etc, pot călători către o destinație - cu autoturismul, transportul în comun, pe jos, etc., pot să vadă rapid locurile pe care le-au salvat în Google Maps, pot să contribuie cu informații, precum review-uri, poze, locuri care lipsesc, etc. și pot să afle noutăți, precum noi restaurante și pub-uri deschise în localitate, recomandări personalizate.

În 15 ani de la lansare Google Maps a cartografiat mai mult de 220 de țări. În medie, peste 1 miliard de kilometri sunt parcurși zilnic cu ajutorul navigației Google Maps, la nivel mondial, existând informații despre mai mult de 150 de milioane de afaceri și locuri.

Peste 1 miliard de oameni folosesc Google Maps în fiecare lună. Până în prezent, Google a publicat peste 16 milioane de km de imagini în Street View. Pentru preluarea imaginilor au fost utilizate tot felul de mijloace, de la snowmobil, barcă sau batiscaf și până la oi, cămile sau căruță cu cai (aceasta din urmă a fost folosită chiar în România, pentru fotografierea localității Letea din Delta Dunării, cu ajutorul organizației WWF România)

Există peste 58 milioane de km pătrați de imagini din satelit la calitate ridicată, acoperind 98% din populația globului.

Dacă la lansarea de la începutul lui 2005 Google Maps oferea în principal indicații de orientare către destinația dorită, funcții și servicii au fost adăugate în fiecare an. Google Earth (serviciu care folosește imagini satelitare tridimensionale) și funcția Transit (navigare cu ajutorul mijloacelor de transport în comun) au venit în vara lui 2005, iar la începutul lui 2007 a fost adăugată funcția de trafic în timp real. La finalul lui mai 2007 se năștea Street View, serviciul care oferă imagini 360 de grade de la nivelul străzii, iar prima aplicație mobilă Google Maps apărea la finalul aceluiași an (la început pentru Blackberry și Palm). Versiunea pentru Android a Google Maps se lansa în 2008, iar cea pentru iOS în 2012. Funcția de navigare a apărut în 2009, în 2015 este introdusă funcția de „offline maps”, iar în 2019 Live View, funcția de realitate augmentată, care oferă indicații de orientare în cazul mersului pe jos.

În România, Google Maps și-a făcut apariția prin versiunea localizată în aprilie 2010, iar primele imagini Street View din țara noastră au fost publicate pe Google Maps la finalul aceluiași an. Extinderea acoperirii Street View pentru aproape toată România are loc în 2012, când sunt preluate imagini inclusiv din zone de interes turistic, unde mașina nu are acces. De atunci, acoperirea Street View din România s-a actualizat și extins constant: au fost adăugate imagini de pe apă (Dunăre și Delta Dunării), de sub pâmânt (Salina Turda) sau din muzee (Muzeul Național Brukenthal) și clădiri (Palatul Parlamentului).

În România, două treimi din utilizatorii de internet folosesc Google Maps cel puțin odată pe lună, jumătatea dintre aceștia pentru a obține îndrumări în timp ce se deplasează, pentru a nu se rătăci și pentru evita blocajele în trafic sau întârzierile cu transportul public. În total, se estimează că Google Maps ajută o persoană din România să economisească, în medie, 3 ore pe an.