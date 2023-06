APIA: Piaţa autoturismelor ecologice din România a crescut cu 33,7%, în primele cinci luni. Cota de piaţă a maşinilor electrice a ajuns la 10,4%

Mașini electrice / FOTO: Shutterstock.com

În această marjă, autoturismele electrice 100% deţin o cotă de 9% din piaţă, în perioada analizată, faţă de anul 2022 când reprezentau 7,7%.



Achiziţiile de autoturisme "verzi" au performat, în anul 2023, fiind consemnată o creştere de 33,7%, comparativ cu primele cinci luni din anul anterior. În acest context, se remarcă un salt important în cazul autoturismelor full electrice (+49,4%) şi a celor plug-in hybrid (+49,1%).



Potrivit sursei citate, autoturismele electrice ajung la o creştere de 49,4%, de la an la an, iar pentru prima dată într-o raportare lunară, cota de piaţa a acestor maşini a ajuns la 10,4% din total piaţă, în luna mai 2023.



De asemenea, autoturismele plug-in au cumulat volume în creştere cu 49,1%, în primele cinci luni din acest an, raportat la acelaşi interval din 2022.



În plus, autoturismele full hybrid prezintă o creştere 15,1%, în intervalul de referinţă.



Statistica APIA relevă faptul că, în primele cinci luni din 2023, în topul primelor cinci cele mai vândute autoturisme 100% electrice se află: Dacia Spring - cu 2.550 de unităţi şi o creştere de 35,4% faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent, Tesla Model Y - cu 407 unităţi (+698%), Renault Megane - cu 389 de unităţi (+97%), Tesla Model 3 - cu 322 de unităţi (+25,3%) şi Volkswagen e-UP! - cu 277 de unităţi (+116,4%).



Pe segmentul autoturismelor plug-in, clasamentul celor mai comercializate modele este condus de Ford Kuga, cu 352 de unităţi şi o creştere de 151,4% faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent, urmată de Renault Captur (146 unităţi, +58,7%), Mercedes Benz GLE (143 unităţi, +13,5%), Mazda CX-60 (132 unităţi, fără înmatriculări în 2022) şi Mercedes Benz GLC (121 unităţi, +27,4%).



Totodată, la categoria autoturismelor hibride, fără reîncărcare din surse externe, pe primul loc se clasează Toyota Corolla, cu 812 unităţi (-10,1% faţă de 2022), urmată de Toyota Yaris Cross (609 unităţi, +150,6%) şi Toyota C-HR (599 unităţi, -21,7%).



Conform raportului APIA, în privinţa înmatriculărilor de autovehicule, în la finele lunii mai a acestui an, se consemnează o creştere de 26,9% faţă de perioada similară din anul 2022.



Pe piaţa naţională, top 10 mărci, autoturisme + autovehicule comerciale, după primele cinci luni din anul 2023, este condus de Dacia (20.849 unităţi), urmată de Renault (6.614), Ford (4.383), Toyota (4.248), Volkswagen (4.079), Hyundai (4.008), Skoda (3.955), Mercedes Benz (3.781), BMW (1.959) şi Suzuki (1.782).



În ceea ce priveşte cota de piaţă al segmentării pe clase, categoria SUV este pe prima poziţie, cu o cotă de 41,9%, în scădere cu 4,3% faţă de 2022. Pe locurile următoare se află Clasa C - cu o cotă de 30,5% (+5,1%) şi Clasa B - cu o cotă de 17,4% (+1,5%).



În funcţie de tipul de combustibil al autoturismelor înmatriculate, în primele cinci luni din acest an, motorizările pe benzină înregistrează o creştere de 0,8%, faţă de cota deţinută în perioada similară din 2022, ajungând, astfel, la o pondere de 65,8%. Autoturismele echipate cu motoare diesel înregistrează o scădere de 1,8%, de la un an la altul, şi deţin o cotă de 13,2% din total.



Cele mai multe achiziţii de autoturisme au fost realizate de către persoanele juridice, care acoperă 59% din totalul achiziţiilor de autoturisme, la cinci luni, iar diferenţa de 41% le revine persoanelor fizice.



Autovehiculele comerciale uşoare au înregistrat, pe ansamblul celor cinci luni din acest an, o creştere de 22,2%, care consemnează o evoluţie similară cu cea a autoturismelor (+26,9%).

