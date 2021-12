Apel pentru donații în sprijinul ofițerului de poliție român Tyler Moldovan, aflat în stare critică după ce a fost împușcat în timpul unei operațiuni în Phoenix, SUA

Apelul a fost transmis de ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al României în Statele Unite ale Americii, Andrei Muraru . Acesta s-a întâlnit cu Adina și Dan Moldovan, părinții lui Tyler Moldovan. Polițistul a fost împușcat marți de un individ. "Ofițerul Moldovan îl întrebase pe suspectul pe care l-a identificat dacă are arme, iar acesta i-a spus că nu. În acel moment, suspectul a scos o armă și l-a împușcat pe ofițerul de 22 de ani, Tyler Moldovan, de aproximativ opt ori, inclusiv în cap. Individul a continuat să tragă în Moldovan după ce acesta a căzut la pământ", povestește Andrei Muraru, după ce a stat de vorbă cu colegii polițistului român. Acum, Tyler este în stare gravă la spital și are nevoie de ajutorul tuturor.

"În momentele de cumpănă, nu avem nimic mai de preț decât solidaritatea. Am fost ieri alături de familia ofițerului de poliție român care a fost împușcat în Phoenix (Arizona), Tyler Moldovan. Colegii lui de la Phoenix Law Enforcement Association s-au mobilizat și au organizat un eveniment de strângere de fonduri (barbecue fundraiser). Am vorbit cu părinții lui, Adina și Dan Moldovan, cu colegii și prietenii lui Tyler, români și americani. Cu adâncă emoție, am purtat o lungă conversație despre Tyler și viața familiei Moldovan înainte și după tragedie. Gloanțele nu pot nimici nădejdea și nici frânge rugăciunea. Chiar dacă lacrimile le brăzdează chipurile, iar lungile tăceri și suspinele apăsătoare sunt mai tot timpul prezente, flacăra speranței nu s-a stins. Suntem cu toții șocați, dar ne rugăm, într-o singură dorință, și sperăm la un miracol. Am fost cu atât mai mișcat de evenimentul tragic știind că familia Moldovan urma să ne găzduiască sâmbătă seara pentru o cină românească în casa lor", notează pe o rețea de socializare ambasadorul României la Washington, Andrei Muraru.

Tyler a absolvit Academia de Poliție cu numai o jumătate de an în urmă și se căsătorise de câteva luni.

A fost visul lui să se facă polițist și să protejeze comunitatea.

"Ajuns la locul unui incident banal, polițiștii au organizat marți dimineață, într-o zonă din Phoenix, un perimetru pentru a localiza un individ care perturba liniștea publică. Ofițerul Moldovan îl întrebase pe suspectul pe care l-a identificat dacă are arme, iar acesta i-a spus că nu. În acel moment, suspectul a scos o armă și l-a împușcat pe ofițerul de 22 de ani, Tyler Moldovan, de aproximativ opt ori, inclusiv în cap. Individul a continuat să tragă în Moldovan după ce acesta a căzut la pământ. Apoi, atacatorul a fost imobilizat de colegii ofițerului Moldovan. Resuscitat, Tyler se află în stare critică internat într-un spital local", relatează ambasadorul României.

"Toți cei cu care am vorbit aveau lacrimi în ochi și au avut numai cuvinte de laudă despre Tyler. Între sutele de oameni veniți să-și arate soliditatea s-au aflat foarte mulți români de toate vârstele, cunoscuți, dar și americani din Phoenix care auziseră despre incident. Apoi, sute de colegi din Poliție, primarul, notabilități locale, pastori - cu toții au venit să-și exprime compasiunea", spune Andrei Muraru.

Fundația Poliției din Phoenix acceptă donații pentru a-l sprijini pe ofițerul Moldovan și familia acestuia. Donațiile se pot face AICI.

"He is our hero - he fights hard for his life!", încheie ambasadorul mesajul său de solidaritate.

