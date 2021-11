APDT Prahova: Tarife între 800 de lei şi 5.310 lei pentru sejururile de Crăciun la Sinaia şi Buşteni

Sinaia / FOTO: shutterstock.com

Potrivit sursei citate, un hotel de trei stele situat în Cartierul Furnica din Sinaia, în apropierea Castelului Peleş, oferă turiştilor un pachet 3 nopţi/ 4 zile la 1.960 lei cameră dublă standard sau 2.450 lei cameră dublă standard + pat suplimentar; pachet 4 nopţi/ 5 zile la 2.360 lei cameră dublă standard sau 2.860 lei cameră dublă standard + pat suplimentar. Pachetul include servicii cazare cu mic dejun tip bufet, Moş Crăciun şi spectacol colinde în seara de 25 decembrie, cină festivă tradiţională cu DJ şi open bar în seara de 25 decembrie.



Un cunoscut hotel de patru stele din aceeaşi staţiune are în ofertă pachet 3 nopţi/ 4 zile cameră single 2.580 lei, cameră dublă 3.510 lei, cameră dublă deluxe 3.810 lei, cameră junior suite 4.260 lei, cameră one bedroom suite 5.310 lei. Pachetul include 3 nopţi cazare cu mic dejun bufet suedez, Târg Vienez (24.12), Brunch Tradiţional şi Cină Festivă de Crăciun şi spectacol cu muzică jazz (25.12). Hotelul dispune de piscină, sală de fitness, jacuzzi, saună umedă şi saună uscată, accesul fiind gratuit în limita spaţiului disponibil.



APDT arată că un alt hotel cunoscut din Sinaia oferă turiştilor pachet 3 nopţi/ 4 zile camera single 1.200 lei , cameră standard 1.590 lei, cameră duplex 1.680 lei, cameră deluxe 1.950 lei, cameră junior suite 2.010 lei, cameră senior suite 2.190 lei, iar pachetul include 3 nopţi de cazare cu mic dejun inclus, masă festivă de Crăciun începând cu ora 14:00 şi acces gratuit la SPA.



La un hotel de 4 stele din aceeaşi staţiune, tarifele sunt pentru două persoane, pentru 3 nopţi cameră dublă 2.970 lei, apartament 3.900 lei sau pentru 4 nopţi cameră dublă 3.600 lei, apartament 4.800 lei. Pachetul include: în data de 24 Decembrie - Pomana Porcului cu foc de tabără, vin fiert, ţuică fiartă, obiceiuri de Crăciun mic dejun şi prânz, în ziua de Crăciun prânz tradiţional cu muzica live şi acces gratuit la piscină, saună, salină, jacuzzi.



Totodată, o pensiune din Buşteni oferă un pachet la 800 de lei/ persoană sejur de 3 nopţi demipensiune şi cină festivă, iar o vilă din Sinaia are în ofertă un pachet la 1.060 de lei/ persoană sejur de 4 nopţi de cazare în cameră dublă, cu mic dejun, cină festivă pe 25 decembrie şi brunch pe 26 decembrie.

sursa agerpres

