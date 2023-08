Apărarea aeriană rusă a doborât două drone la Moscova şi regiune, potrivit primarului. Este a şasea zi consecutivă de atacuri în Rusia

"În această noapte apărarea antiaeriană a doborât o dronă în districtul Mojaiskii din regiunea Moscovei. Cea de-a doua dronă a lovit o clădire în construcţie din Moscova, a raportat primarul Serghei Sobianin pe Telegram.



Potrivit informaţiilor preliminare, atacul nu a provocat victime.

Surveillence footage of the Ukrainian UAV attack on Moscow City. pic.twitter.com/hw0QVZ6oZA