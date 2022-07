Apărarea și Internele nu vor revizuirea pensiilor militare. Bode: Sunt pensionari care au pensii sub 2000 de lei, eu nu cred că putem vorbi despre pensii speciale

Apărarea și Internele nu au dat aviz pentru revizuirea pensiilor militare, după principiul contributivității, așa cum este propus în Planul National de Redresare și Reziliență.

Guvernul României și-a asumat în PNRR un plafon de 9,4% din PIB pentru acoperirea pensiilor. În februarie anul acesta, Comisia Europeană a cerut introducerea pensiilor speciale în acest plafon.

Lucian Bode, ministrul Afacerilor Interne a declarat joi că: ”Sunt pensionari care au pensii sub 2000 de lei, eu nu cred că putem vorbi despre pensii speciale, la pensii sub 2000 de lei. Aceste lucruri le vom clarifica în urma unui grup de lucru pe care îl vom constitui Ministerul Apărării, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Muncii, Ministerul Justiției, structurile de intelligence, vom transmite toți punct de vedere comun, in care vom arăta care este diferența între pensiile ocupaționale și pensiile speciale.”

”Nu vreau ca în spatele carierei unor militari care beneficiază de pensie militară, să se ascundă cei care într-adevăr au pensii speciale”, a subliniat Lucian Bode. ministrul afacerilor interne.

