Apa, adevărat medicament. Specialiştii ne recomandă să alegem prin rotaţie diverse sortimente. Ambasador al resursei de apă a României: Când simţim nevoia de a ronţăi este, de fapt, sete

Apa înseamnă viaţă. Este un aliment cu valoare nutriţională preventivă şi curativă şi lichidul în care se produc toate procesele biologice, explică specialiştii.

Dacă vrem ca organele să funcţioneze bine şi să avem pielea curată, trebuie să ne hidratăm.

Iar apa minerală naturală, cu sau fără bule, face diferenţa - dovedită pe zeci de studii, dar şi din experienţe personale, spune ambasadoarea României pentru resursele de apă ale ţării.

Claudia Benea, ambasador al resursei de apă a României: Am avut colesterolul 350 până acum 4 ani, iar din momentul în care am început să beau corespunzător şi corect apă, să mă hidratez, niciodată nu am mai crescut mai mult de 160. 168 maxim am avut. De ce? Când organismul este deshidratat se declanşează multe boli degenerative şi multe afecţiuni, organismul îşi ia măsuri de siguranţă de a păstra apa în celule. De aceea începe să fabrice mai mult colesterol.

Aportul de minerale din apă ajută şi împotriva migrenelor. Iar bicarbonatul conţinut poate tăia şi pofta de mâncare, explică experta.

Claudia Benea, ambasador al resursei de apă a României: Creierul se contractă atunci când suntem deshidrataţi. În lipsa apei, creierul se contractă. În momentul în care noi îi dăm apă, îşi revine la normal. La nivelul cortexului, foamea şi setea sunt tangenţiale, de aceea, când simţim nevoia de a ronţăi, este, de fapt, sete. Corect se bea din 2 în 2 ore câte un pahar cu apă pe tot parcursul zilei.

Diana Brâncuș, jurnalist senior TVR: Specialiştii ne recomandă să alegem prin rotaţie diverse sortimente de apă, pentru că fiecare este unică. Iar hidratarea corectă ţine şi de cantitatea şi diversitatea mineralelor. Pe de altă parte, trebuie ţinut cont şi de afecţiunile fiecăruia.

Conf. dr. Gabriela Dogaru, prim-vicepreşedinte Asociaţia Română de Balneologie: De exemplu, în anumite afecţiuni cu patologii cardiovasculare, nu recomandăm o apă minerală cu foarte mult clor şi sodiu pentru că poate creşte tensiunea arterială. Trebuie să citim eticheta.

Apele minerale de la izvoarele din staţiuni nu se îmbuteliază, în cele mai multe cazuri: au o stabilitate chimică mai mică şi nu rezistă. Iar medicii recomandă cel mult un litru pe zi, în trei prize, direct de la izvor, după o formulă care ţine cont de greutate şi tensiune.

Claudia Benea, ambasador al resursei de apă a României: 10 ani am suferit de o anemie cruntă. Şi m-am recuperat cu apă terapeutică din România, fără niciun medicament. Covasna este regiunea cu o mie de izvoare.

Apele terapeutice băute chiar la izvor ajută mult în afecţiuni digestive, constipaţie, anumite forme de diabet zaharat, litiaza renală cronică şi nu numai.

