Anul acesta, Moș Crăciun vine echipat cu certificatul verde. Este condiția pusă de cei care l-au închiriat

"Ho, ho, ho, bine ați venit, dragii Moșului! M-ați găsit la lucru, deja am primit scrisori, o mulțime de scrisori. Toate jucăriile acestea sunt pentru cei care sunt cuminți, care au învățat bine, dar bineînțeles și cei care au fost mai puțin cuminți vor primi jucării, fiindcă și ei sunt copii".

De cel puțin 15 ani, Moș Crăciun din imagini ajunge de Sărbători în casele copiilor. Pentru întâlnirea cu cei mici, Moșul se pregătește cu mult înainte, ca să nu rateze nicio casă. Deși anul acesta a trecut printr-o încercare grea, promite ca în noaptea de Ajun să facă din nou minuni.

GIGEL DOBRE, Moș Crăciun: Am fost infectat cu Covid, mi-am dat seama și m-am dus la doctor din timp, așa că nu a fost ceva foarte grav. (Așteptați cu emoție, cu bucurie această întâlnire cu copiii?) Mi-a fost tare dor de ei, îmi este dor de ei și o să-mi fie dor de ei mereu. Este o întâlnire specială.

Chiar dacă gerul și primii fulgi de nea sunt încă departe de noi, în calendar doar câteva săptămâni ne mai despart de Crăciun. Iar Moșul și întreaga sa armată de ajutoare au intrat deja în febra pregătirilor. În premieră, în casele sau companiile în care va păși anul acesta, va prezenta și certificatul verde.

TUDOR BUCUR, Moș Crăciun: Măi, dragii Moșului, să știți că a fost un an bun. A fost un an bun și un an liniștit, am avut ocazia să mă vaccinez chiar la început cu ambele vaccinuri și acum am făcut și pe al treilea. Eu mă simt bine, sunt sănătos.

Reprezentanții companiilor care organizează evenimente de sărbători spun că certificatul verde a fost condiția pe care familiile care au încheiat un contract cu Moș Crăciun au impus-o. Pentru siguranța lor, a Moșului și a musafirilor.

ANA POSTOLACHE, manager de vânzări: Anul acesta avem mult mai multe cereri decât mă așteptam, în momentul de față, pentru că o să mai urmeze cu siguranță. De exemplu, pentru 30 de minute acasă, banii sunt 300 de lei, 45 de minute 450 de lei și o oră - 600 de lei. La serbările online luăm 200 de lei. Față de anul trecut, sunt un pic modificate, nu foarte exagerat, dar le-am crescut, pentru că vrem și noi să ne acoperim cheltuielile.

Cele mai multe solicitări sunt pentru moși autentici, adică moși cu barbă naturală. Iar tarifele cresc dacă Moșul vine însoțit de spiriduși sau crăciunițe.

BOGDAN TUDOR, reprezentant companie evenimente Cluj-Napoca: Noi, în Cluj-Napoca, în zona Ardealului, aşa avem această tradiţie, ca Moş Crăciun să fie cu barbă naturală, să fie bătrânelul din poveste, să coboare din munţi acolo unde el locuieşte tot timpul anului. El nu vine singur, vine însoţit de spiriduşi, de Crăciuniţă, de renul lui Moş Crăciun şi dacă este şi zăpadă, de Omul de Zăpadă. Nu am mai scumpit, nici nu am ieftinit. La început de decembrie încep de la 200 de lei şi urcă cu cât ne apropiem mai mult de momentul culminant, respectiv, noaptea de Ajun.

