Antrenorul echipei Golden State Warriors, discurs emoționant după masacrul din Texas: Destul! Aveți de gând să puneți propria dorință de putere mai presus de viețile copiilor noștri?

Antrenorul principal al echipei Golden State Warriors din NBA a refuzat să vorbească despre baschet în timpul unei conferințe de presă înainte de meciul 4 împotriva Dallas Mavericks, potrivit eu.usatoday.com și a ținut, în schimb, un discurs emoționant în care a condamnat violențele comise cu arme de foc în Statele Unite.

Steve Kerr a spus că „întrebările de baschet nu contează” și a început să vorbească despre recentul atac armat.

"14 copii au fost uciși și un profesor (între timp, numărul deceselor a ajuns la 19 copii și doi adulți, n.red). În ultimele 10 zile, am avut oameni în vârstă de culoare uciși într-un supermarket din Buffalo, am avut asiatici uciși într-o bierică în California de Sud. Acum, avem copii uciși la școală. Când o să facem ceva?" a întrebat Kerr, vizibil indignat, în timp ce bătea cu pumnul în masă.

"M-am săturat să mă ridic aici și să ofer condoleanțe familiilor devastate. Sunt atât de obosit. Mă scuzați. Îmi pare rău. M-am săturat să tot păstrăm tăcerea. Destul!" - a mai spus antrenorul.

Kerr a anunțat că Războinicii și Mavericks vor juca meciul, dar a cerut „fiecărei persoane de aici” și „fiecărei persoane care ascultă... să se gândească la propriul copil sau nepot, mamă sau tată, soră, frate”.

El a adăugat: „Cum v-ați simți dacă vi s-ar întâmpla vouă asta astăzi?”

Kerr a vorbit și despre faptul că legea privind verificarea mai amănunțită a persoanelor care își achiziționează arme nu a fost aprobată.

"Nu putem să stăm aici și să citim despre asta și să ținem momente de reculegere. ... Vom juca un meci de baschet, iar cincizeci de senatori din Washington ne vor ține ostatici."

El a continuat: „Vă dați ți seama că 90% dintre americani, indiferent de partid politic, doresc verificarea antecedentelor? (persoanelor care achiziționează arme, n.red) Suntem ținuți ostatici de 50 de senatori la Washington care refuză chiar să supună legea la vot, în ciuda a ceea ce noi americanii vrem. Nu vor vota pentru că vor să-și păstreze puterea. Este patetic. M-am săturat."

Antrenorul s-a adresat direct politicienilor: "Așa că vă întreb, Mitch McConnell, (n.r. - liderul minorității din Senat), vă întreb pe toți senatorii care refuză să facă ceva în legătură cu violența, cu împușcăturile din școli și din supermarketuri. Vă întreb: Aveți de gând să puneți propria dorință de putere mai presus de viețile copiilor noștri, ale bătrânilor noștri și ale credincioșilor noștri? Pentru că așa se pare.”

Violența armată este un subiect personal sensibil pentru Kerr, care este un avocat deschis al problemelor sociale. Tatăl său, Malcolm H. Kerr, a fost împușcat mortal în 1984 de doi extremiști la Universitatea Americană din Beirut, unde era președintele universității.

Și antrenorul echipei Mavericks, Jason Kidd, a vorbit despre această tragedie.

„Inimile noastre se îndreaptă spre victimele și familiile evenimentelor oribile din Uvalde, Texas”, a spus Kidd, care a încercat să-și mențină calmul. "Le trimitem condoleanțe îi vom păstra în inimile noastre. Vom juca cu inimile grele în această seară pentru Școala Elementară Robb."

Potrivit lui Kidd, consecințele atacului armat din școală sunt „mai importante decât baschetul”.

„Ca antrenori și tați, avem copii... Gândiți-vă la ce se poate întâmpla cu oricare dintre membrii familiei voastre și prietenii voștri la școală”, a mai spus Kidd.

Jason Kidd opened his pregame presser by recognizing the Uvalde, Texas, victims and community.



He didn’t want to talk about basketball.



“As coaches or fathers, we have kids. Elementary school, you just think I about what could take place with any of your family at school.” pic.twitter.com/NNrm9Zr4om