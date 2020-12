Antonel Tănase a demisionat din funcţia de secretar general al Guvernului la cererea premierului interimar Nicolae Ciucă

Antonel Tănase

Ulterior, într-o postare pe Facebook, Tănase a mulţumit colegilor din echipa guvernamentală pentru "buna colaborare" şi pentru "munca depusă".

"Le mulţumesc funcţionarilor Guvernului care şi-au făcut treaba repede şi bine. (...) Am avut un an plin de evenimente, an în care România a trecut prin cele mai grele momente din ultimii 30 de ani. Cu speranţa că mi-am făcut datoria aşa cum trebuia, mulţumesc încă o dată echipei Guvernului Orban pentru încrederea acordată şi, dragii mei, nu ne oprim aici. Voi lucra pentru Noul Bucureşti, aşa cum mi-am asumat în campania electorală", a transmis el.

Antonel Tănase a urat succes noului Executiv. "Am încredere că noua echipă guvernamentală ştie ce are de făcut şi îi asigur de tot sprijinul meu, atât ca preşedinte al PNL Sector 3, cât şi ca deputat de Bucureşti. Echipa liberală va fi, pentru România, principalul furnizor de prosperitate şi bunăstare, efort la care şi eu voi pune umărul alături de colegii liberali", a transmis el.

ŞTIRILE ZILEI