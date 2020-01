Noi, românii, știm să ne bucurăm, dar știm să facem și haz de necaz. Numai că nu am inventat noi mentalitatea asta. Personajul nostru de astăzi, un rus, este fix tipologia tristului vesel. Să îl cunoaștem pe Cehov.

Cehov a fost într-un fel exact cum l-a descris George Călinescu. Un om care a avut tristețea veselă.

Medic de profesie, mergea din gubernie în gubernie și încercă să trateze bolnavii, închipuiți sau nu, cu metode rudimentare, având în vedere că vorbim de secolul XIX.

Rămânea peste noapte la ei și de multe ori stabilea relații de prietenie cu ei și, de ce nu cu soțiile lor. Piesele lui sunt în majoritate despre asta.

În Unchiul Vanea, spre exemplu, doctorul e personajul cheie. Cehov avea complexul omului care lipsea de acasă.

Se amuza de cuplurile care nu se înțelegeau, in mare măsură și pentru ca el nu petrecea prea mult timp cu nevasta lui. Am ras cu toții la piesele lui. Am și plans.

Am râs la nuvelele lui. Pentru că era fix tristul vesel.

A făcut septicemie. Și când l-a întrebat doctorul care e ultima lui dorință, a zis: Să beau o șampanie cu soția mea. Exact asta a făcut.

