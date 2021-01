Anthony Fauci, unul dintre cei mai cunoscuţi medici infecţionişti din SUA, a declarat că sălile de concerte şi cinematografele ar putea să se redeschidă "în toamna anului 2021"

Anthony Fauci

"Dacă totul merge bine, acest lucru se va întâmpla cândva în toamna anului 2021. Aşadar, când vom ajunge la începutul sau jumătatea toamnei, vor exista oameni care se vor simţi în siguranţă în timp ce se află pe scenă, la fel ca oamenii din public", a declarat Anthony Fauci, potrivit căruia astfel de redeschideri vor fi posibile dacă un procent cuprins între 70% şi 85% din populaţie se va vaccina", relatează cotidianul The New York Times.



În plus faţă de vaccinare, medicul american este de părere că administratorii sălilor de concerte şi ai cinematografelor vor trebui să adopte măsuri de siguranţă suplimentare, în special dacă acele spaţii nu dispun de o ventilaţie eficientă. Anthony Fauci a făcut aceste declaraţii sâmbătă la o conferinţă organizată de Association of Performing Arts Professionals.



Industria de divertisment a fost devastată de pandemia de COVID-19, cele mai multe spaţii ale sale fiind închise - parţial sau, de cele mai multe ori, complet - începând din martie 2020. Deşi o lege (Save Our Stages Act) care a fost adoptată luna trecută în cadrul unei iniţiative legislative mai ample a guvernului american - COVID-19 Relief Bill -, pentru a acorda stimulente financiare de 10 miliarde de dolari sălilor de concerte independente din Statele Unite, situaţia lor rămâne una foarte gravă.



Anthony Fauci spune că dacă distribuirea vaccinurilor va avea succes, atunci cinematografele cu sisteme bune de ventilaţie şi cu filtre de aer corespunzătoare "vor putea începe să funcţioneze aproape la capacitate deplină". El i-a încurajat pe administratorii de săli să îşi verifice sistemele de ventilaţie şi protocoalele sanitare, menţionând totodată un studiu german ce a vizat un concert organizat într-un spaţiu închis în august 2020, ale cărui rezultate sugerează că astfel de evenimente "au impact scăzut până la foarte scăzut" în ceea ce priveşte răspândirea noului coronavirus, atât timp cât organizatorii asigură o ventilaţie adecvată, protocoale stricte de igienă şi capacitate de primire limitată.



Anthony Fauci a mai spus că sălile de concerte şi cinematografele ar putea să adopte regulamente similare celor din industria de transport aerian şi să solicite spectatorilor să prezinte rezultate negative la teste COVID-19 pentru a putea să asiste la astfel de evenimente artistice.



În contextul situaţiei dezastruoase provocate de pandemia de COVID-19 asupra industriei de divertisment, declaraţiile medicului Anthony Fauci transmit un mesaj optimist: "Ne vom întoarce în cinematografe - cântăreții vor cânta, publicul se va bucura din nou. Aceste lucruri se vor întâmpla".

sursa agerpres

