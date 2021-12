ANSVSA recomandă populaţiei să cumpere alimente numai din unităţi şi spaţii autorizate sanitar-veterinar

Supermarket

"După cumpărare, în cel mai scurt timp posibil, alimentele de origine animală se introduc în frigider unde se păstrează astfel: carnea refrigerată, laptele, produsele din lapte şi ouăle la o temperatură de refrigerare de preferinţă între 0 şi 4 grade Celsius şi separat în funcţie de categoria de produs, iar carnea congelată la o temperatură cât mai scăzută, respectiv sub -12 grade Celsius", se menţionează într-un comunicat al ANSVSA.



Reprezentanţii autorităţii avertizează că sacrificarea porcului din gospodărie şi consumarea acestuia în familie, fără controlul sanitar veterinar al stării de sănătate a animalului şi a salubrităţii cărnii obţinute, poate avea consecinţe grave.



De asemenea, ei atrag atenţia că porcul crescut în gospodărie, carnea şi produsele din carne provenite de la acesta sunt interzise a fi comercializate. De asemenea, este interzisă şi comercializarea porcilor, cărnii şi produselor din carne provenite din zonele de restricţie, ca urmare a evoluţiei virusului Pestei Porcine Africane (PPA).



"Solicitaţi vizita medicului veterinar înainte de sacrificarea porcului, pentru a verifica starea de sănătate a animalului înainte de sacrificare; pentru a da sfaturi utile privind probele ce trebuie luate la sacrificare şi analizele ce trebuie făcute pentru a nu vă pune sănătatea în pericol; pentru a asoma porcul înaintea sacrificării şi scuti animalul de suferinţă, dar şi pentru a respecta cerinţele de bunăstare a animalelor", recomandă specialiştii ANSVSA.



Potrivit sursei citate, deţinătorul animalelor are obligaţia de a preda medicului veterinar de liberă practică împuternicit crotaliile auriculare ale animalelor sacrificate, în termen de maxim 7 zile de la sacrificare, pentru actualizarea Bazei Naţionale de Date (BND).



De asemenea, inspectorii sanitari-veterinari recomandă să nu se consume li să nu se prepare carnea până nu se obţine de la medicul veterinar rezultatul examinării pentru Trichinella spp., cu rezultat negativ. Recomandarea este valabilă şi pentru carnea obţinută de la porcii mistreţi.



"În situaţia în care medicul veterinar constată că porcul dumneavoastră este bolnav, nu riscaţi sacrificarea şi consumul cărnii. Veţi fi despăgubit de stat la valoarea de piaţă a animalului, numai dacă acesta este identificat şi înregistrat", spun reprezentanţii ANSVSA.



Examinarea cărnii provenite de la porcii sacrificaţi în vederea examinării pentru Trichinella spp. este obligatorie şi se efectuează pe probe provenite atât de la porcii identificaţi şi introduşi în BND, cât şi de la porci neidentificaţi, care nu figurează în BND. Probele se recoltează din limbă, musculatura intercostală, pilierii diafragmatici, muşchii maseteri, muşchii abdominali, partea musculară a diafragmei situate în apropierea coastelor sau a sternului (de dimensiunea unei nuci), se mai arată în comunicat.



Potrivit Autorităţii, costul unui examen trichineloscopic este între 24,99 de lei, TVA inclus (trichineloscopie directă), 92,82 de lei, TVA inclus (digestie artificială) şi 49,98 de lei, TVA inclus (trichineloscopie directă) pentru probele provenite de la porcii mistreţi.



La nivelul Direcţiilor Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor (DSVSA) judeţene şi al Circumscripţiilor Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Oficiale Teritoriale (CSVSAO) vor fi afişate informaţii utile consumatorilor, dar şi locaţiile în care poate fi efectuat examenul pentru identificarea Trichinella spp. în carnea de porc.



"Comercializarea cărnii de porc neexpertizată sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor se sancţionează cu amenzi cuprinse între 20.000 şi 40.000 de lei", atrag atenţia specialiştii ANSVSA.



De asemenea, este interzisă introducerea cărnii şi a produselor din carne (toate speciile: porc, oaie, vită, pasăre, etc.) dintr-o ţară terţă în Uniunea Europeană, respectiv în România, prin bagajele personale ale călătorilor.



În cazul în care cetăţenii doresc să achiziţioneze produse alimentare care se comercializează în cadrul unor târguri organizate în această perioadă, sau din pieţe, trebuie să fie atenţi la câteva aspecte, respectiv existenţa şi funcţionarea vitrinelor frigorifice în care sunt expuse alimentele de origine animală; integritatea ambalajelor, care trebuie să asigure protecţie pe timpul transportului, depozitării şi comercializării; etichetarea produselor alimentare, cu date referitoare la tipul produsului, originea acestuia, condiţiile de păstrare, data obţinerii după caz, termenul de valabilitate etc.



În ceea ce priveşte comercializarea brânzeturilor aceasta trebuie să se facă în ambalaje de unică folosinţă (pungi din plastic sau hârtie cerată de uz alimentar) şi să ofere consumatorului date privind identitatea producătorului, sortimentul de produs, data obţinerii, înscrise pe o etichetă ataşată pe ambalaje, cutia de plastic sau putina pentru brânzeturi.



"Este recomandat ca ouăle şi alte produse alimentare care se consumă în mod tradiţional în această perioadă, cum sunt: cozonacii, prăjiturile, legumele de sezon etc., să fie achiziţionate din spaţii amenajate şi autorizate aflate sub controlul personalului de specialitate", mai spun reprezentanţii ANSVSA.



Nu în ultimul rând, înainte de achiziţionarea alimentelor de origine animală, din locuri specializate în acest sens, consumatorii trebuie să se asigure că vânzătorul este echipat corespunzător, poartă halat de protecţie şi bonetă, iar manipularea alimentelor neambalate o realizează cu mâinile acoperite de mănuşi curate sau de unică folosinţă.



Medicii veterinari din cadrul DSVSA judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum şi cei de la nivelul circumscripţiilor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor oficiale (CSVSAO) de la nivelul pieţelor agroalimentare vin în sprijinul consumatorilor prin asigurarea unui program prelungit de lucru în perioadele 29 noiembrie - 24 decembrie 2021 şi 27 - 30 decembrie 2021, inclusiv în zilele de sâmbătă şi duminică.



Orarul medicilor veterinari va fi afişat pe site-ul DSVSA-ului judeţean şi în punctele de lucru, în acesta fiind incluse numele medicului veterinar responsabil şi numerele de telefon la care consumatorii pot sesiza orice aspect privind nerespectarea normelor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor.



Numărul de telefon al "Call Center"-ului A.N.S.V.S.A. este 0800 826 787 şi poate fi apelat gratuit de către cetăţeni, din orice reţea de telefonie, pentru a sesiza nereguli în domeniul siguranţei alimentelor.

sursa agerpres

ŞTIRILE ZILEI