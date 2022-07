ANRE: Planul Naţional Integrat Energie Schimbări Climatice al României trebuie modificat de urgenţă

Zoltan Nagy-Bege

"Este nevoie de reevaluarea urgentă a Planului Naţional Integrat Energie Schimbări Climatice, după ce Comisia Europeană a propus, între timp, două pachete de măsuri, Fit for 55 şi RePowerEU", a arătat Bege.



El a susţinut că există anumite neconcordanţe între PNIESC şi Planul de dezvoltare pe 10 ani al Transelectrica.



"Flexibilizarea reţelei este absolut necesară, dacă vrem să integrăm şi să construim capacităţi de regenerabile. De altfel, noi avem în acest moment în dezbatere publică un pachet de reglementări care targetează exact acest lucru, flexibilizarea reţelei", a completat oficialul ANRE.



În luna aprilie, Dan Drăgan, secretar de stat în Ministerul Energiei, a afirmat că România va începe în acest an actualizarea Planului Naţional Integrat Energie Schimbări Clinatice, iar obiectivul pe care îl avem acum - de 30,7% pentru energia regenerabilă până în 2030 - va fi crescut simţitor.



"Ne dorim să instalăm capacităţi de 950 de MW până în 2024, Vom începe în acest an actualizarea Planului Naţional Integrat Energie Schimbări Climatice, iar ţinta de 30,5% va creşte simţitor", a spus Drăgan.

sursa agerpres

ŞTIRILE ZILEI