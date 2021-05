ANPC: Jucăriile trebuie achiziţionate numai din magazine specializate; respectarea cerinţelor de siguranţă, foarte importantă

jucarii

"Vrem să atragem atenţia asupra faptului că o jucărie periculoasă este acel produs care pune în pericol sănătatea sau chiar viaţa copiilor noştri. (...) Trebuie să fim extrem de vigilenţi la ce fel de alegeri facem, astfel încât jucăriile, în loc să fie un motiv de bucurie, să nu devină un real pericol pentru cei mici. Este foarte important să verificăm că acestea sunt sigure, că respectă cerinţele de siguranţă generale, astfel încât să nu existe pericolul rănirii copiilor. O atenţie deosebită trebuie acordată copiilor mai mici de 3 ani, cărora nu le sunt destinate jucăriile care conţin componente de dimensiuni reduse", se menţionează într-un comunicat de presă al Autorităţii, transmis vineri AGERPRES.



În acest context, preşedintele ANPC, Claudiu Dolot, şi vicepreşedintele instituţiei, Vera Mitran, au efectuat o vizită de lucru la unul dintre retailerii de jucării, pentru a se asigura că operatorul economic comercializează produse conforme, care nu reprezintă un pericol pentru sănătatea şi siguranţa copiilor.



"Ceea ce trebuie să facem este să încercăm să le construim copiilor noştri un spaţiu cât mai sigur, să limităm jucăriile şi accesoriile cu risc şi să cumpărăm doar jucării acreditate de la magazine care respectă legea şi au toate certificările necesare. Dincolo de profituri, renume şi cifre de afaceri, este în joc sănătatea şi chiar viaţa copiilor noştri. Ei reprezintă cea mai importantă miză pe care o avem", a declarat şeful ANPC.



Printre sfaturile pe care reprezentanţii de la Protecţia Consumatorilor le au pentru cumpărători se află: să achiziţioneze jucării numai din magazine şi/sau raioane specializate, unde se eliberează documente de cumpărare (factură, bon fiscal, chitanţă fiscală), de care vor avea neapărat nevoie în caz de reclamaţie; să aleagă întotdeauna jucării potrivite pentru vârsta copilului, capacităţile şi aptitudinile sale; jucăriile trebuie să fie însoţite de avertismente generale privind grupa de vârstă recomandată care ajută la alegerea jucăriei; să ştie că jucăriile care nu sunt destinate unui grupe de vârstă specifice pot să îi rănească; să nu cumpere jucării cu părţi mici, detaşabile, pentru copiii sub 3 ani, deoarece aceştia au tendinţa să bage jucăriile în gură şi pot să se înece cu părţile mici; trebuie să respecte atenţionările referitoare la jucăriile nerecomandate copiilor sub 36 de luni, care se prezintă sub forma unei sintagme de tipul: "Atenţie. Nerecomandat copiilor mai mici de 36 luni. Pericol de strangulare".



În plus, consumatorii trebuie să ştie şi să verifice că jucăriile trebuie să aibă marcate pe corpul lor, într-un mod vizibil, lizibil şi durabil, următoarele elemente: coordonatele producătorului şi/sau importatorului (numele, denumirea comercială înregistrată sau marca înregistrată a producătorului şi/sau a importatorului şi adresa la care pot fi contactaţi ); numărul unic de identificare a jucăriei (tipul, lotul sau numărul de serie ori al modelului sau alt element de identificare); marcajul de conformitate CE care conduce la supoziţia că jucăria este sigură.



ANPC notează că dacă jucăriile sunt de dimensiuni mici, elementele menţionate anterior sunt indicate pe ambalaj sau într-un document care însoţeşte jucăria.



Totodată, este important să se verifice existenţa instrucţiunilor de utilizare şi a avertismentelor specifice, însoţite de indicaţii privind precauţiile în utilizare pentru anumite categorii de jucării; să existe traducerea obligatorie în limba română, să se respecte întocmai aceste instrucţiuni şi precauţii.



Orice reclamaţie legată de o jucărie achiziţionată trebuie semnalată mai întâi vânzătorului/magazinului de la care a fost cumpărată şi, în caz de nerezolvare, structurii teritoriale a ANPC.

