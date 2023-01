ANM: Vremea se răceşte şi probabilitatea de precipitaţii creşte, pe durata următoarelor două săptămâni

METEO

În Banat, vremea va intra într-un proces de răcire, astfel că de la un regim termic peste cel normal în primele zile (maxime de 6 - 9 grade şi minime de 0 - 5 grade, în medie regională) se va ajunge spre finalul lunii ianuarie la valori în jurul celor normale perioadei din an, respectiv 1 - 3 grade, ziua, şi între -4 şi -2 grade, noaptea. După data de 31 ianuarie este estimată o creştere uşoară a temperaturilor, în special a celor diurne. Vor fi precipitaţii temporare în multe zile din interval, determinând un regim pluviometric uşor excendentar în sudul regiunii şi apropiat de normal în rest. La început vor fi mai ales ploi şi lapoviţă, apoi vor predomina ninsorile, cu precădere în perioada 27 ianuarie - 1 februarie.



În Crişana, vremea va fi în răcire accentuată, astfel că de la valori peste cele specifice perioadei în primele zile, cu 7 - 12 grade ziua şi 1 - 6 grade noaptea. Spre finalul lunii ianuarie regimul termic va deveni apropiat de cel normal acestei perioade din an, cu maxime de 0 - 3 grade şi minime cuprinse între -5 şi -2 grade, mediat regional. Ulterior, după 1 februarie, sunt estimate valori diurne de temperatură în creştere uşoară. Probabilitatea pentru precipitaţii slabe, predominant sub formă de ninsoare, va creşte după data de 28 ianuarie, astfel că în ansamblu regimul pluviometric va fi deficitar în prima săptămână şi apropiat de normal în cea de-a doua. În primele zile ale intervalului de referinţă, doar pe spaţii mici şi trecător, vor fi precipitaţii slabe, mixte (burniţă, ploaie, lapoviţă).



În Transilvania, la începutul intervalului, încă se vor înregistra valori termice peste cele climatologic specifice (în medie, 5 - 10 grade ziua, respectiv între -5 şi 0 grade noaptea). Din 25 ianuarie, vremea va fi intra într-un proces de răcire semnificativă, astfel că se va apropia de normalul acestei perioade din an, în special în privinţa temperaturile diurne, ce se vor situa între -2 şi 3 grade; mediat regional, minimele nopţilor vor fi de la -7 la -4 grade, posibil local mai scăzute după data de 29 ianuarie. Regimul pluviometric va fi deficitar în primele zile când doar izolat şi trecător vor fi precipitaţii slabe, dar din data de 28 ianuarie probabilitatea pentru ninsori va creşte.



În Maramureş, în primele zile, vremea va fi mult mai caldă decât în mod obişnuit în această perioadă, cu valori diurne de 5 - 10 grade şi nocturne între -2 şi 3 grade, în medie. După data de 26 ianuarie, vremea va fi în răcire, urmând a se înregistra temperaturi mai apropiate de cele climatologic specifice, respectiv maxime între 0 şi 4 grade, respectiv minime între -6 şi -3 grade, temporar chiar mai coborâte. În prima săptămână, va fi deficit pluviometric semnificativ, însă după data de 29 ianuarie probabilitatea pentru precipitaţii temporare (predominant ninsori) va fi ridicată.



În Moldova, vremea va fi în răcire semnificativă, astfel că regimul termic va deveni cel normal pentru această perioadă din an, în privinţa valorilor maxime încă din data de 24 ianuarie, iar a minimelor în special după 27 ianuarie. Astfel, ziua vor fi temperaturi de la -1 la 3 grade, iar în timpul nopţilor de până la -6 grade, în medie regională. Pentru primele zile ale lunii februarie este estimată o creştere uşoară a valorilor diurne de temperatură. La începutul intervalului de referinţă, regimul pluviometric va fi deficitar şi doar pe spaţii mici se vor semnala precipitaţii slabe, mixte, ce vor favoriza izolat depunerile de polei. După data de 28 ianuarie, temporar vor precipitaţii locale, predominant sub formă de ninsoare.



În Dobrogea, vremea se va răci accentuat încă din prima zi din interval, iar valorile de temperatură, deşi cu oscilaţii de la o zi la alta, se vor situa în general în jurul celor normale. Maximele diurne vor fi în marea lor majoritate între 1 grad şi 4 grade, iar minimele nocturne între -4 şi 0 grade, posibil mai scăzute la finalul lunii ianuarie. Pentru primele zile ale lunii februarie este estimată o creştere uşoară a temperaturilor diurne. La începutul perioadei, pe spaţii mici vor fi precipitaţii slabe, mai ales burniţă, ce vor favoriza izolat depunerile de polei. Probabilitatea pentru precipitaţii (ploaie, lapoviţă şi ninsoare) pe arii extinse şi moderate cantitativ va fi ridicată în perioada 27 - 29 ianuarie.



În Muntenia, răcirea accentuată a vremii se va resimţi încă de la începutul intervalului şi cu precădere la valorile diurne care, din data de 24 ianuarie, vor deveni apropiate de cele normale pentru această perioadă din an, respectiv maxime de la 1 grad la 4 grade, mediat regional. Minimele nocturne se vor încadra între -4 grade şi -1 grad, în medie, cu valori posibil mai scăzute în perioada 30 ianuarie - 1 februarie. După data de 2 februarie este estimată o creştere a temperaturilor diurne. În primele zile, regimul pluviometric va fi deficitar, doar pe spaţii mici şi trecător urmând a se semnala precipitaţii slabe, mixte ce pot favoriza izolat depunerile de polei. Probabilitatea pentru precipitaţii pe arii extinse şi moderate cantitativ (ninsori, lapoviţă şi ploaie) va fi ridicată în perioada 27 - 29 ianuarie.



În Oltenia, vremea se va răci accentuat din data de 24 ianuarie, astfel că valorile temperaturii aerului vor fi, în general, apropiate de cele normale. Maximele diurne se vor situa în marea lor majoritate între 1 grad şi 4 grade, iar minimele nocturne în medie între -3 grade şi -1 grad, posibil mai scăzute la finalul lunii ianuarie. Pentru primele zile ale lunii februarie este estimată o creştere uşoară a temperaturilor diurne. La începutul intervalului, local vor fi precipitaţii mai ales sub formă de ploaie şi lapoviţă. Probabilitatea pentru precipitaţii mai frecvente (predominant sub formă de ninsoare) va fi ridicată în perioada 27 - 28 ianuarie. Astfel, în ansamblu, regimul pluviometric va fi apropiat de cel normal, chiar uşor excedentar în vestul regiunii.



La munte, vremea va fi în răcire semnificativă, astfel că valorile de temperatură, deşi cu unele oscilaţii, vor deveni apropiate de cele specifice acestei perioade din an, cu maxime diurne între -5 şi 0 grade, respectiv minime nocturne de la -9 la -5 grade. Valori mai coborâte se vor înregistra la altitudini mari, unde vremea va fi temporar geroasă. O uşoară creştere a temperaturilor diurne este estimată după data de 2 februarie. În primele zile, pe spaţii mici şi trecător va fulgui, însă din data de 28 ianuarie va ninge temporar în toate masivele, probabilitatea pentru precipitaţii menţinându-se ridicată până spre finalul celor două săptămâni.

ŞTIRILE ZILEI