ANM: Cod portocaliu și galben de caniculă până la ora 22.00, în jumătate din țară. Cod galben de disconfort termic în sudul şi sud-estul ţării, până joi

Conform prognozei de specialitate, pe durata zilei de 2 august, va fi Cod galben de disconfort termic ridicat şi caniculă în judeţele Constanţa, Tulcea, Iaşi, Bacău, Vaslui, Mehedinţi, Gorj şi Vâlcea, unde indicele temperatură - umezeală (ITU) va depăşi pragul critic de 80 de unităţi. Temperaturile maxime se vor situa în general între 34 şi 37 de grade, iar noaptea, local, temperaturile nu vor coborî sub 20 de grade.



De asemenea, pe tot parcursul acestei zile, un Cod portocaliu de căldură persistentă şi disconfort termic deosebit de accentuat va afecta 15 judeţe şi municipiul Bucureşti, zone în care valorile maxime se vor situa între 37 şi 40 de grade, iar în sudul Munteniei se vor atinge chiar 41 de grade.

Foto: (c) www.meteoromania.ro

Potrivit meteorologilor, luni, 2 august, între orele 10:00 - 22:00, în Transilvania, nordul Munteniei şi al Dobrogei şi local la munte va fi Cod galben de instabilitate atmosferică accentuată, ce se va manifesta prin frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii, averse ce vor avea şi caracter torenţial şi grindină. Cantităţile de apă vor depăşi pe alocuri 25 - 30 l/mp.



În plus, o avertizare Cod portocaliu de vreme instabilă va fi valabilă până la ora 22:00, în Moldova unde vor fi perioade cu vijelii puternice, cu rafale de peste 80 - 90 km/h, frecvente descărcări electrice şi grindină. Local, vor fi averse torenţiale, iar cantităţile de apă vor depăşi 30 - 40 l/mp.



ANM precizează că fenomene de instabilitate atmosferică se vor semnala izolat şi în restul teritoriului.



În plus, în zilele de 3, 4 şi 5 august va fi valabilă o avertizare Cod galben de disconfort termic în zece judeţe din sudul şi sud-estul ţării, plus Capitala, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăşi pragul critic de 80 de unităţi.



Temperaturile maxime se vor situa, în general, între 33 şi 36 de grade, iar minimele, în marea lor majoritate, nu vor coborî sub 20 de grade.

