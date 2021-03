ANM | Cod galben de ceață densă și ghețuș în jumătate din țară, inclusiv în București

METEO

Potrivit meteorologilor, până la ora 10:00, în localităţi din judeţele Olt, Vâlcea, Dolj, Harghita şi Covasna se va semnala ceaţă, care determină reducerea vizibilităţii sub 200 de metri şi izolat sub 50 de metri. Fenomenul va favoriza, în funcţie de condiţiile locale, formarea gheţuşului.



Sub Cod galben de ceaţă, vizibilitate redusă şi gheţuş vor fi, tot până la ora 10:00, Municipiul Bucureşti şi judeţele Constanţa, Tulcea, Brăila, Ialomiţa, Prahova (zona joasă), Buzău (zona joasă), Călăraşi, Giurgiu, Ilfov şi Teleorman.



Astfel de fenomene vor persista, până la ora 12:00, în zonele joase din judeţele Bacău, Neamţ, Vrancea precum şi în Galaţi şi Vaslui.



Avertizările de fenomene periculoase imediate (nowcasting) se emit pentru o perioadă de maximum şase ore, precizează ANM.

sursa agerpres

