Animalele sunt sacrificate, pentru că mulți fermieri nu mai au cu ce să le hrănească, iar câmpurile sunt pârjolite de secetă

Alţii au decis să renunţe la efectivele de ovine şi bovine, şi să le ducă la Abator. Asociaţiile Fermierilor vor să ceară MinisteruLui Agriculturii ajutoare financiare pentru hrană animalelelor.

In judetul Brasov, iarba de pe multe pasuni este in mare parte uscata. Vacile, slabe si deshidratate, abia de au putere sa mai caute cateva fire de iarba verde.

Crescatorii de animale se zbat sa le gaseasca pasuni manoase, dar nu au de unde.

Un fermier din comuna Cața a renuntat la 100 de vaci. Le-a vandut la un abator din Botosani. Din lipsa de hrana si apa, bietele animale nu mai produceau decat cate un litru de lapte pe zi.

Dragoș Nicolae Staicu, fermier din Cața , ne-a povestit: ”Am rămas cu 20 capete si 350 de oi. O sa renunt si la ele. Le-am transferat pe alta pasune, dar si acolo se termina.”

Ovidiu Alexandru Ovesea, primarul comunei Părâu, spune cu amărăciune: ”Seceta este acuta, persista. Pasunile sint din nuanta de verde, s-a transformat in maro. Sunt arse. Lipsa precipitatiilor din ultimile doua luni se simte acut. Suntem la nivelul lunii octombrie, ca regim de precipitatii. Fermierii vor fi nevoiți sa vanda din efectivele de animale.”

Ca sa nu le moara animalele de foame, multi fermieri au intrat si in stocurile de nutret, chiar adaca asta inseamna ca risca sa ramana fara rezerve pentru sezonul rece. Pretul la furaje aproape ca s-a triplat, in ultimul an. Unii au gasit sa cumpere furaje de anul trecut, ceva mai ieftine.

”O sa-i propunem d-lui ministru sa dea un sprijin de 1000 de lei pe vaca si 150 de lei pe oaie, daca vrem sa mentinem septelul in aceste doua specii, ca este o tragedie", anunță Eugen Gonţea, presedintele Federatiei Oierilor de Munte din Romania.

Daca anul trecut un balot de paie era intre 50 si 70 de lei , acum ajunge si la 200 de lei.

Si apa pentru animale a devenit o problema. Fermierii o aduc de la distante de zeci de kilometri sau le cer ajutorul pompierilor care vin cu cisternele in localitati.

