Ei sunt Injecting Culture, un grup de tineri dansatori de break dance care au facut un spectacol special pentru Angelina Jolie.

Toți sunt din Venezuela dar dansează acum la mii de kilometri de casă, pe străzile din Lima, Peru.

Și ei sunt doar câțiva dintre milioanele de oameni care au emigrat din cauza foametei din țara natală.

"Mă cheamă Liliana şi am 19 ani. Am venit aici fără niciun ban. Am încercat să fac autostopul dar toţi îmi cereau favoruri sexuale. Din fericire nu am păţit nimic" - Liliana, refugiată din Venezuela.

Francisco are 31 de ani și prin dans încearcă să creeze legături cu comunitatea locală peruană dar și să-și refacă viața. Mai ales că nu este singur.

"Este foarte greu pentru mine pentru că am trecut prin multe şi nu mi-este uşor să o iau de la capăt. Bunicii copilului au rămas în Venezuela şi vreau să le arăt că pot să-i ajut chiar şi de aici, într-un fel sau altul" - Francisco Villalobos, refugiat din Venezuela.

Anglena Jolie, ambasador ONU pentru refugiați, a vizitat Peru în cadrul unei misiuni umanitare pentru refugiații venezueleni.

Situația economică gravă din Venezuela a generat cea mai mare migrație din America Latină.

Peste 2 milioane de oameni și-au părăsit țara din 2015. Aproape o jumătate de milion sunt în Peru.

