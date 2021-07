Angajați români devotați managerilor - care e secretul?

Angajaţii români încep să fie din ce în ce mai loiali companiilor pentru care lucrează, iar asta înseamnă că sunt şi mulţumiţi. Asta reiese dintr-un studiu făcut la nivel european, care plasează ţara noastră pe primul loc în privinţa gradului de mulţumire. Am ajuns aici pentru stilul de conducere pe care mulţi manageri şi proprietari de afaceri l-au adoptat: au pus angajaţii pe primul loc.

Este foarte important pentru manager să știe ce e în sufletul angajatului - după această filosofie își ghidează afacerea, de mai bine de 20 de ani, Traian Săplăcan, proprietarul unui lanț de florării care are în subordine 100 de angajați. Iar mulți dintre ei îi sunt alături încă de la început.

TRAIAN SĂPLĂCAN, proprietarul unui lanţ de florării: “Nu am fluctuație de personal, știu eu, mai naște câte o fată, mai un concediu medical, în rest, nu, vin, pleacă, suntem o familie, sunt tratați ca membri ai familiei și pot să îi plătesc bine, e un factor, dar nu banul și plata, ci atitudinea în firmă, modul de lucru cu ei, precis, uneori aspru, dar corect, le oferă un plus de siguranță”.

Ionuţ este unul dintre cei care se simt ca acasă şi atunci când este la serviciu. Şi lucrează la florărie de 14 ani.

IONUŢ NICOLAE, angajat: “Orice greutăți am avut, orice probleme am avut, ei au făcut în așa fel încât să ne ajute să fie ok și pentru ei și pentru noi. Iubesc ceea ce fac și vin de drag, iubesc florile”.

Aceeași atitutdine față de angajați par să aibă din ce în ce mai mulți manageri de la noi. Pun angajatul pe primul loc, iar un studiu Gallup realizat la nivel global pentru anul 2020 evidenţiază acest lucru.

Potrivit studiului, aproximativ 30 la sută dintre angajați spun că sunt cu adevărat dedicați locului lor de muncă, ceea ce ne plasează pe primul loc în Europa de Est, unde media este de puțin peste 20 de procente.

Iar mulți manageri au fost chiar mai atenți cu angajaţii în pandemie pentru că au vrut ca afacerile să treacă cu bine prin această perioadă.

LEONARD RIZOIU, specialist HR: “Anul 2020 este unul special și, ca atare, grija față de angajat a managerului a contat foarte mult în evaluarea acestora. Ca rezultat, iată gradul înalt de motivare și angajament în rândul angajaților”.

Potrivit aceluiași studiu, la polul opus sunt angajații din Polonia, Croaţia şi Regiunea de Nord a Ciprului.

