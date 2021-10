Angajați ai companiei Antibiotice vin în sprijinul echipelor DSP pentru recoltarea probelor de la suspecții de COVID-19. Voluntarii Antibiotice s-au implicat şi în transportul vaccinurilor către medicii de familie

Compania Antibiotice Iași / FOTO: Autor: ADRIAN CUBA / AGERPRES FOTO Credit: AGERPRES/FOTO, foto.agerpres.ro

Potrivit unui comunicat de presă, până la sfârşitul lunii octombrie, alături de voluntari de la alte instituţii, angajaţii Antibiotice Iaşi, cu maşini de serviciu sau chiar personale, prin rotaţie, vor contribui la asigurarea transportului echipelor DSP la domiciliul persoanelor suspecte de infectare cu SARS-CoV-2, fiecare dintre ei asigurând testarea în medie a 30 de persoane pe zi.

"Întrucât şi eu am fost infectat cu acest virus, ştiu ce stres presupune să aştepţi efectuarea testului şi rezultatul acestuia şi de aceea am considerat că este important ca personalul medical să ajungă cât mai repede la domiciliul celor care solicită testarea. Iar eu cu asta am contribuit. Totodată, motivaţia mea de a mă implica în această acţiune a fost şi faptul că cei de la DSP pot descoperi încă din faşă pe cei infectaţi şi, prin izolarea acestora, reducem cât mai mult numărul infectărilor", a declarat primul voluntar al acestei campanii, Bogdan Diaconu, specialist achiziţii Antibiotice.

Totodată, voluntarii Antibiotice s-au implicat şi în transportul către medicii de familie din municipiul şi judeţul Iaşi a serurilor anti-COVID-19.

"Prin natura jobului meu, cunosc foarte bine situaţia dramatică din spitale şi cât de împovărate sunt autorităţile, iar când am aflat de solicitarea DSP-lui am vrut să-mi ofer sprijinul. Într-o singură zi am asigurat transportul către localităţi îndepărtate ale judeţului Iaşi, precum Miroslava - Voineşti - Ţibăneşti - Ţibana - Tansa, dar şi către cabinete medicale din municipiul Iaşi. În jur de 50 de medici au primit sticluţele salvatoare, transportate în condiţii optime. Astfel, orice persoană, chiar şi din colţuri îndepărtate ale judeţului, poate avea acces imediat la vaccin, numai să îşi dorească. Vaccinul salvează vieţi!", a spus Alina Miron, product manager Antibiotice.

În urma unei comunicări interne susţinute de compania ieşeană s-au înscris până acum 11 angajaţi ai Antibiotice, care şi-au arătat disponibilitatea de a ajuta în acest fel autorităţile copleşite în această perioadă de numărul mare de solicitări (o medie de 600 de cazuri pe zi) şi, implicit, de a contribui la depistarea precoce a persoanelor infectate, dar şi la imunizarea persoanelor doritoare, precizează sursa citată.

Compania a luat toate măsurile de siguranţă necesare prevenirii riscurilor sanitare pe care această acţiune le implică, punând la dispoziţia voluntarilor echipament de protecţie adecvat (combinezoane, măşti, mănuşi, dezinfectant) şi asigurând dezinfectarea cu regularitate a autoturismelor.

