Cel mai cunoscut luptător din Romania, Andrei Stoica, intră în competiția pentru centura mondială ONE Championship!

Andrei Stoica se luptă în cel mai important meci din cariera sa

Deținător al mai multor centuri mondiale, “Mister KO”, va lupta pe 10 aprilie împotriva lui Roman Kryklia, actualul deținător al centurii mondiale ONE, la Jakarta, într-un eveniment care va conține trei main event-uri, în care sunt puse la bătaie trei titluri mondiale.

„Este prima oară când spun că da, am emoții. Nu pentru adversari, ci pentru că am ajuns în acest punct al carierei și că vreau să aduc centura în România. Am intrat în cel mai dur ritm de pregătire cunoscut vreodată, echipa mea s-a capacitat, iar toată activitatea mea gravitează în jurul celui mai important punct al carierei mele. Simt că sunt de neoprit”, spune Andrei.

Pe 10 aprilie, la Jakarta va avea loc una dintre cele mai importante gale One Championship ale anului. One Infinity - un mega eveniment care va avea nu mai puțin de 3 main event-uri, în care sunt puse în joc 3 titluri mondiale. Cele 3 lupte îi au protagoniști pe Demetrious Johnson, Aung La Nsang și Andrei Stoica.

Andrei Stoica a semnat un contract cu ONE Championship în anul 2018, fiind singurul luptător din România care a fost cooptat în cea mai importantă promoție de sporturi de contact din Asia.

ONE este o companie stabilită în Singapore. Lansarea promoției care îmbină artele marțiale mixe cu muay thai-ul, boxul sau luptele, a fost lansată în 2011 de antreprenorul Chatri Sityodtong și de fostul director executiv al ESPN, Victor Cui. ONE Championship transmite galele în 136 de țări, către un public potențial de 1,7 miliarde de persoane.

ŞTIRILE ZILEI