Andrei Stoica a devenit luptătorul român cu cele mai multe victorii în afara țării

Zilele trecute, Andrei Stoica s-a impus în fața grecului Giannis Stoforidis, la puncte, în gala ONE Championship, din Singapore. Adersarul este unul dintre cei mai buni luptători greci de kickboxing, având înainte de meci un palmares de 22 de victorii și doar 5 înfrângeri.

Andrei Stoica / FOTO: Facebook

Meciul lui Andrei Stoica vine după o victorie spectaculoasă în Dynamite, un KO în fața lui Pavel Voronin. Ultimul meci al lui Andrei, în ONE, a fost pentru titlul la categoria semi-grea.

„Am muncit enorm pentru această victorie, am avut zile și cu 6 ore de antrenament. Presiunea a fost mare, însă la final, consider că tot efortul a meritat. Am fost fericit să duc din nou steagul României în cea mai mare promoție dedicată sporturilor de contact din lume”, a declarat sportivul.

Organizatorii “ONE Championship” s-au declarat impresionați de susținerea pe care a primit-o sportivul din România pe tot parcursul galei, transmise în direct pe mai multe platforme online. Acolo au venit mesaje de susținere din toate colțurile lumii.

După ultima sa performanță, Andrei Stoica a devenit luptătorul cu cele mai multe victorii obținute în meciuri care s-au desfășurat în afara României.

Andrei Stoica a semnat un contract cu “ONE Championship” în anul 2018, fiind singurul luptător din România care a fost cooptat în ce mai importantă promoție de sporturi de contact din Asia.

Pe plan național, Andrei Stoica, se poate lăuda cu un record greu de atins. Sportivul român a fost neînvins în peste 40 de meciuri, cele mai multe victorii fiind obținute prin K.O.

