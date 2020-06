Pe drumuri in vreme de pandemie EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Bloggerul Andrei Ciuchilan a spus că drumul spre casă a fost nesperat de bun, toate granițele au fost deschise și nu au fost controale.

Am considerat că drumul cu mașina va fi un pic mai sigur decât cu avionul, având în vedere că vom intra în contact cu mai puține persoane (...) Drumul spre casă a fost nesperat de bun, pentru unul cu un copil de 2 ani (...) Nu am avut niciun fel e probleme. Toate granițele au fost deschise, Olanda-Germania niciun control, Germania-Austria niciun control, Austria Ungaria pe sensul spre România niciun control, dar se sensul de intrare spre Austria erau controale. Pentru intrarea în România am ales vama Turnu, pentru că la Nădlac părea să fie foarte aglomerat. La Turnu am fost prima și singura mașină. Au fost cinci minute de control, a povestit Andrei Ciuchilan la TVR.

