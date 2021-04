Poziția USR-PLUS față de situația din sănătate EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

”Am venit în echipă la solicitarea domnului ministru Vlad Voiculescu. Mi -am dorit să fiu alături de el pentru că știam că are planuri bune și gânduri bune pentru a ajuta să se însănătoșească acest sistem sanitar care suferă de atâta timp. Am apreciat mult că nu am fost condiționată politic. Alături de mine au venit și alți profesioniști apolitici. Pentru mine aceasta a fost garanția că vom putea face ce trebuie și ceea ce este corect din punct de vedere medical, pentru că așa am lucrat o viață întreagă și așa voi lucra și de acum înainte. ” a declarat Andreea Moldovan.

”Pentru mine a fost extrem de important, venind din sistem, venind din spital de stat afectat de pandemie dar nu numai, să știu ce se întâmplă acolo, știind problemele, să încerc să le rezolv. Un alt avantaj mare al meu a fost faptul că știu să comunic cu colegii mei din țară, fie că sunt asistente, infirmiere, medici sau personal administrativ, astfel încât am ținut în permanență legătura cu ei și am știut ce se întâmplă. Cele call-uri repetate, prelungite și în miez de noapte, pe care le-am avut cu reprezentanții DSP-urilor, cu managerii din spital, cu managerii din spitalele COVID, cu colegii din spitalele COVID, cu asistentele și medicii din școli, cu personalul de la Ambulanță, au reprezentat prilejul adevărat de a afla cu adevărat ce se întâmplă și de a ști ce este de făcut.Pentru că nimeni nu este deținătorul adevărului absolut.A vrut să ținem cont nu doar de pandemie. În fostul Ordin 555, care acum are numărul 456, am vrut să oferim o șansă mai bună tuturor pacienților”, a mai declarat Andreea Moldovan.

Fostul secretar de stat în MS i-a mulțumit lui Vlad Voiculescu cu care își dorea să lucreze din 2016, dar și colegilor cu care a lucrat.

”Am regretul mare că mai erau niște ordine care trebuiau să iasă mai departe, inclusiv 961, care reglementează activitatea de curățenie,dezinfecție, sterilizare în spitale. Mai aveam și testarea în farmacii și alte proiecte, sper să fie continuate, pentru că sunt proiecte bune”.

Despre întâlnirea în care s-au discutat indicii de carantină, Moldovan a spus că ”S-a discutat în două zile succesive, la sediul Ministerului Sănătății, într-o companie mai mult decât selectă, inclusiv șefa INSP Adriana Pistol și Raed Arafat. Forma a fost agreată de toată lumea. Nu am lucrat de capul meu, a fost o muncă de echipă”.

