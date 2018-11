Andreea este o eroină la numai cinci ani! A avut multiple metastaze: osoase, pulmonare și abdominale. În urma curelor de chimioterapie, boala a intrat în remisie. Însă acum are o tumoră în zona renală care îi pune viaţa în pericol. Se poate opera, însa are nevoie de ajutor. Are nevoie de noi!