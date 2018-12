CORB Adventure Days, ultima etapa a CNOR EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Organizatorii etapei de la Târgoviște au avut de înfruntat mai multe neajunsuri, schimbarea condițiilor de desfășurare a cursei din cauza vremii, aducând cu sine necesitatea reverificarii traseelor. Mai mult programarea etapei in minivacanta dedicata Centenarului Romaniei a necesitat un efort suplimentar din partea membrilor CORB 44.

Din fericire ninsoarea s-a diminuat pe masura ce parcul de service a inceput sa se populeze cu echipaje, marea majoritate venite să participe activ la lupta pentru titlul de campion al sezonului 2018.

Organizatorii au gandit o desfasurare a etapei pe trei zile de concurs, două de trophy și una de trial, pentru a partaja perioadele petrecute de concurenți în natură pe temperaturi scazute.

Dimineata primei zile a găsit toate masinile pregatite pentru startul festiv, dat încolonat, pentru ca regruparea de la Şotânga să le regăseasca cu surpriza pregătită de organizatori.

În premieră pentru România s-a decis ca startul in traseul de trophy sa se dea concomitent pentru fiecare clasa de concurs, fapt ce a generat un element in plus de spectaculozitate si a oferit concurentilor mai multa lumina diurna pentru navigatori.

Primii in traseu au pornit concurentii de la extrem, foarte bine reprezentati la startul etapei, si unde lupta pentru titlu de campion sa dadea intre Andi Visoiu, venit din pozitia de outsider dupa abandonurile din primele etape, şi Claudiu Peştean, câştigător al etapelor de la Cluj şi Orăştie, cu foarte multe puncte acumulate in clasament dar obtinute prin clasari pe poziţii secunde.

Lupta pentru ultima treapta a podiumului s-a dat intre andrei Gafita si Viorel Popa, Gafita avand avantajul victoriei din etapa de la Slanic Moldova. Din pacate pentru campionul entitre, o rasturnare l-a determinat sa abandoneze, in urma evenimentului pilotul ajungând la spital cu multipla fractura de tibie si peroneu. A iesit la rampa insa fairplay+ul concurentilor de la offroad, Gafita fiind trasportat in zona de unde a putut fi preluat de medici de catre un alt pilot, Sorin Parvulescu.

Andy Visoiu a pornit determinat sa-si adjudece titlul de campion si a terminat ziua 1 de trophy cu 3 ore 55 de minute si 27 de secunde. Pozitia secunda a fost adjudecata de Claudiu Pestean cu peste 17 minute mai lent decat liderul, iar pozitia a treia i-a revenit lui Viorel Popa, la doar 8 secunde in spatele echipajului Transilvania Off Road Club.

La Open au participat cele patru echipaje implicate direct in lupta pentru titlu, castig de cauză in prima zi avand Andrei Museteanu cu Sorin Melente in dreapta, cei doi oprind cronometrele la 12 secunde de patru ore. Ei au fost urmati de cei doi Mircea: Tudor si Rentea, cu peste 28 de minute in urma, celelalte doua echipaje Octavian Tudor- Bogdan Constantin si Teodor Vișoiu- Marius Pop, abandonând .

La Standard A Raul Petrea a luat o optiune serioasa in lupta pentru campionat dupa ce principalul sau contracandidat, Laurentiu Simonca a primit o penalizare de o ora, care l-a trimis pe pozitia a treia in clasament. In aceste conditii poyitia secunda a revenit echipajului Cristian Foaltin, Arthur Lorincz, sositi la sapte minute in spatele lui Petrea.

Spectacolul cel mai palpitant a fost oferit de clasa Standard B. Dupa prima zi primele patru echipaje au fost despartite de doar mai putin de jumatate de minut. Adrian Cernea a luat prima pozitie fiind cronometrat cu 2 ore 59 minute 41 de secunde. Pe pozitia secunda a venit Cristian Cravet, la doar 3 secunde in clasament iar podiumul a fost completat Dorin Toma, la doar 8 secunde de lider. La alte opt secunde a sosit si tandemul Nicolae Burada-Traian Maracineanu, cei doi mentinand suspance-ul pentru ultimii kilometri de trophy ai campionatului.

Ziua a doua de trophy, 1 decembrie a inceput cu un moment aparte, concurenții celebrand Centenarul cu o Hora a Unirii încinsă chiar la start.

Dupa momentul festiv s-a plecat in acelasi mod in traseu, iar tandemul Andy Visoiu – Costin Fântână si-a mentinut sefia si in ziua a doua oprind cronometrele la 3 ore16 minute si 56 de secunde. Claudiu Pestean cu Paul Cioban in dreapta a venit pe pozitia secunda la 3 minute de lideri, iar bronzul i-a revenit echipajului Viorel Popa - Laurenţiu Dobrică , care au avut un ecart de 4 minute 30 faţă de echipajul transilvanean.

La Open Teodor Visoiu si marius Pop au fost cei mai rapizi in ziua a doua, si au incheiat pe pozitia a treia la general, cele 20 de puncte obtinute de Visoiu Junior aducandu-i titlul de campion la clasă. Liderii primei zile, Andrei Muşeţeanu şi Sorin Melente au incheiat pe poziţia a doua cu un timp total de 9 ore si 30 de secunde, iar laurii de la CORB adventure Days a revenit tandemului Mircea Tudor, Mircea Rentea, cu un total de 8 ore 37 de minute si 4 secunde. A doua victorie consecutiva a lui Mircea Tudor după etapa de la Iaşi nu a influentat insa clasamentul final, Octavian Tudor terminand sezonul pe poziţia treia.

La Standard A, Laszlo Csernatoni a fost cel mai rapid pilot al zilei, cele 3 ore 30 de minute 26 de secunde propulsându-i pe treapta a treia a podiumului. Tandemul Raul Petrea – Romeo Andries a incheiat ziua cu 3 ore 54 de minute 44 de secunde si si-a adjudecat poziţia 1 în clasamentul general şi titlul de Campion al clasei. Contracandidatul lui Petrea, Laurenţiu Simonca a încheiat cele două zile pe treapta a doua a podiumului, aceeaşi cu cea din ierrhia finală a campionatului.

Bătălia la baionetă de la Standard B a fost tranşată de echipajul Adrian Cernea, Sorin Popa, cei doi fiind cu doar 5 secunde mai rapizi decât Dorin Toma şi Jan Willem Eek. Pozitia a treia a fost adjudecată de echipajul Nicolae Burada Traian Mărăcineanu, aceasta fiind si configuraţia clasamentului general.

Ziua a treia a fost dedicată trialului, Andi Vişoiu reuşind o dublă trophy – trial, care i-a asigurat titlul de campion şi la trial la clasa extrem. Poziţia a doua a revenit lui Viorel Popa, iar podiumul a fost completat de Daniel Roberto Preda, care l-a avut în dreapta pe Cosmin Petrişor.

La clasa Open s-a impus tandemul Dragoş Cîndescu- Cosmin Petrişor, cei doi luptând din nou la ambele clase, Open şi Extrem. Pe poziţia secundă s-a clasat Teodor Vişoiu cu Marius Pop în dreapta, iar ultima treaptă a podiumului a revenit lui echipajului Mircea Tudor- Mircea Rentea.

La standard A, Laurenţiu Simonca şi-a luat revanşa şi a urcat pe prima treaptă a podiumului, acesta fiind urmat de echipajul Karol Pereţeanu – Cristina Diaconescu şi de echipajul Raul Petrea - Romeo Andrieş.

La standard B victoria le-a revenit lui Nicolae Burada şi Traian Mărăcineanu, cei doi oprind cronometrele la 2 minute si 38 de secunde. Poziţia secundă i-a revenit lui Sebastian Avram cu Ştefan Szekely în dreapta, iar bronzul a fost cucerit de campionul de la trophy, Adrian Cernea cu Sorin Popa copilot.

