Anchete după explozia de la Șantierul Naval Orșova. Specialiștii vor să afle ce a dus la acumularea de gaze în incinta unde se lucra

La Șantierul Naval Orșova activitatea se desfășoară nestingherit, dar zona în care s-a produs explozia este îngrădită și nimeni nu are acces, cu excepția celor implicați în anchetă. Primele date arată că muncitorii lucrau într-un compartiment închis al navei și foloseau tuburi cu acetilenă, conectate la un arzător. Nu se știe dacă tuburile sau furtunurile folosite aveau fisuri, dar cert este că în încăpere s-au acumulat gaze, iar în momentul în care a fost folosită flacăra deschisă s-a produs explozia, urmată de un incendiu. Doi dintre muncitori au fost afectați direct de flacără.



MIRCEA SPERDEA, director Șantierul Naval Orșova: Părerea mea e că o eroare umană. Doecamdata ancheta e în curs.

MIRCEA VÂRLAN, inspector ITM Mehedinți: Au fost constate unele deficiențe, cum ar fi lipsa ventilației pentru eliminarea gazelor din zona de lucru, lipsa semnalizării căilor de acces și evacuare.



Și procurorii de la Parchetul Mehedinți au deschis o anchetă și au întocmit un dosar penal, deocamdată in rem.



Procuror LAVINIA ȘIȘMAN, purtător de cuvânt Pachetul Tribunalului Mehedinţi: Se efectuează cercetări sub aspectul a două infracțiuni: vătămare corporală din culpă și neluarea măsurilor privind securitatea în muncă și securitatea vieții.



Starea celor doi muncitori este din păcate critică. Cel mai grav este pacientul de 48 de ani, internat la secția de ATI de la Spitalul Bagdasar Arseni din București. El are arsuri pe 84% din suprafața corpului și deocamdată transferul ar fi mult prea riscant. Colegul lui, de 47 de ani, este internat la Timișoara. Pentru ambii se ia în calcul transferul la spitale specializate din Belgia, Germania sau Austria, atunci când starea lor de sănătate va permite asta.



Al treilea muncitor are 39 ani și este singurul care nu a suferit arsuri. Era în afara compartimentului unde lucrau colegii lui, dar suflul exploziei l-a aruncat câțiva metri și s-a rănit la cap. Este internat la Spitalul Județean din Drobeta-Turnu-Severin și e în afara oricărui pericol.

