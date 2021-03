Anchetă privind acuzaţiile de viol împotriva actorului american Armie Hammer

Armie Hammer / FOTO: twitter.com

Tânăra de 24 de ani, care a cerut să fie identificată doar cu prenumele Effie, şi-a detaliat acuzaţiile joi dimineaţă în cadrul unei conferinţe de presă virtuale găzduite de avocata ei, Gloria Allred.

Ea a susţinut că a fost "violată brutal" timp de peste patru ore în 2017. Tânăra a adăugat că Armie Hammer, pe care îl întâlnise pe Facebook cu un an înainte, ar fi dat-o de mai multe ori cu capul de un zid în timpul acestei agresiuni şi ar fi lovit-o peste picioare cu o cravaşă.

"Effie" susţine că a fost abuzată "mental, emoţional şi sexual" în timpul relaţiei sale intermitente de patru ani cu actorul.

Fără a confirma că este vorba despre "Effie", poliţia din Los Angeles a declarat că a deschis o anchetă asupra actorului Armie Hammer în urma unei plângeri depuse luna trecută de o femeie.

Actorul în vârstă de 34 de ani a negat aceste acuzaţii prin intermediul avocatului său, Andrew Brettler, dând asigurări că ar fi avut doar relaţii sexuale "consensuale". În plus, Bettler susţine că un SMS trimis de "Effie" clientului său în iulie 2020, care conţine cereri cu caracter sexual explicit, contrazic acuzaţiile tinerei.

Anterior, avocatul a negat în mod categoric acuzaţii similare de acte sexuale violente şi sadice aduse împotriva lui Armie Hammer de alte femei.

Luna trecută, agenţia care se ocupă de interesele actorului a întrerupt legăturile cu acesta în urma acuzaţiilor de abuz sexual care circulă pe reţelele de socializare. Potrivit unor publicaţii, Armie Hammer a renunţat, de asemenea, la mai multe proiecte, inclusiv la un film alături de Jennifer Lopez, "Shotgun Wedding".

Provenind dintr-o familie de antreprenori bogaţi, Armie Hammer s-a remarcat în filmul "The Social Network, dar mai ales în "Call Me By Your Name", în care a jucat alături de Timothée Chalamet.

