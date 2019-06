Anchetă după moartea polițistului EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Inspectoratul General al Poliției Române analizează modul în care a fost organizată operațiunea de capturare a lui Ionel Marcel Lepa, duminică, în localitatea timișeană Izvin. Doar patru polițiști au participat la acea misiune, deși era cunoscut faptul că Lepa era periculos, cu mai multe condamnări și evadase din penitenciar, unde trebuia să stea opt ani pentru tentativă de tâlhărie.

Ionel Marcel Lepa l-a împușcat de la mică distanță pe agentul Cristian Amariei, în gât și în piept. A reușit să fugă, deși colegii polițistului au tras mai multe gloanțe asupra lui și l-au rănit. A fost prins abia după două zile, într-o casă din Remetea Mare, la 7 km distanță.

Lepa a fost operat și i s-au scos cele două gloanțe. Recuperarea acestuia decurge fără probleme.

Cel mai probabil, Lepa va fi transferat mâine într-un spital penitenciar. Iar anchetatorii îl vor putea audia.

Rănile provocate au fost infectate pentru că orice fel de rană după 6 ore este infectată, dar după intervenția chirurgicală în care am făcut lavaj, am drenat zona în care am găsit proiectilele, nu e nici o problemă, pacientul nu are febră, spune dr. Ovidiu Burlacu- șef secție Chirurgie Toracică Spitalul Municipal Timișoara.

Lepa a recunoscut deja că l-a ucis pe Cristian Amariei și că, în momentul capturării, avea pistolul la brâu, pregătit să se apere.

ŞTIRILE ZILEI