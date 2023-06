Anchetă la Complexul Energetic Oltenia, după ce angajaţii s-au deplasat cu o barcă în Cariera Roşia. Ploile au transformat unitățile miniere în lacuri. Sindicaliștii susțin că lipsa de investiții a condus la această situație

Imaginile au fost filmate în Cariera Roșia, acolo unde ploile au făcut ravagii și au transformat unitățile miniere în adevărate lacuri. Sindicaliștii susțin că lipsa de investiții a condus la această situație.

Cristian Lădaru, liderul Sindicatului Liber EMC Roșia: Cariera Roşia are o secţie de lucrări miniere care lucrează sub nivelul hidrostatic. Ce vedeţi acolo este doar nivelul de jos al carierei, n-au nicio treabă cu celelalte trepte de excavare. Acolo e doar secţia de lucrări miniere unde sunt pompele comasate care la ora actuală sunt sub apă.

Manu Tomescu, vicepreședintele Sindicatului Energia Rovinari: Este cunoscut acest lucru, asta se întamplă acum în cariere, pe aceste ploi. Aceste lucruri sunt acutizate, în ultimii ani pentru că aceste reduceri de costuri la care a fost supusă această companie, pe toate planurile, fac să vedeţi aceste imagini. Uitaţi-vă în oraşe ce se întâmplă când sunt aceste ploi, canalizările nu mai fac faţă, darămite într-o carieră minieră, în acele gropi de excavare.

Conducerea Complexului Energetic Oltenia spune că în carieră există șapte pompe, dar nu toate au funcționat.

Constantin Trufelea, membru directorat CEO: Am rămas iniţial cu două staţii de pompe. Nivelul precipitaţiilor este mai mic, o să activăm şi a treia staţie, iar patru staţii, pentru a nu avea probleme să ardem motoarele, au fost oprite. Salariații nu ar fi trebuit să fie acolo, nu avem bărci în dotare, nu este nevoie de aşa ceva în cariere. S-a creat o comisie, se va constata împreună cu Departamentul de Securitate în Muncă.

În ciuda inundațiilor, nu a existat pericol, iar utilajele aflate în exploatare nu au fost afectate, susține conducerea Complexului Energetic.

