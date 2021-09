Anchetă în Parlament după Congresul PNL | Șefa DSP București: Nu am primit nicio sesizare privind încălcarea regulilor

ACTUALIZARE: Direcţia de Sănătate Publică a Municipiului Bucureşti nu a primit nicio sesizare referitoare la încălcarea regulilor la organizarea Congresului PNL de sâmbătă şi nu are nicio atribuţie în autorizarea unor astfel de evenimente sau în aplicarea de sancţiuni, a declarat, marţi, Oana Nicolescu, directorul executiv al Direcţiei de Sănătate Publică a Municipiului Bucureşti.



Oana Nicolescu a fost audiată la Comisia pentru sănătate a Camerei Deputaţilor, la solicitarea deputaţilor PSD.



Alexandru Rafila, deputat PSD, a cerut explicaţii reprezentantei DSP în legătură cu verificările făcute de instituţie legate de desfăşurarea Congresului PNL.

"Bucureştiul este pe unul dintre primele locuri din ţară în ceea ce priveşte incidenţa cumulată şi presiunea foarte mare pe spitale în ceea ce priveşte internarea pacienţilor infectaţi cu COVID-19, respectiv în ATI, pune probleme foarte mari în Capitală şi limitează accesul pacienţilor cu alte patologii la servicii medicale din această cauză. Iar la sfârşitul săptămânii trecute s-a desfăşurat un eveniment politic - Congresul PNL. Noi am înţeles ca el a fost asimilat cu un eveniment cultural. (...) Ce a văzut toată lumea că verificarea statutului de persoană vaccinată sau testată nu a fost sistematică.(...) După care discutăm despre durata conferinţei, care a fost deosebit de lungă şi interacţiunile vizibile între persoane, unele persoane publice care nu au purtat mască au dus la o problemă de sănătate publică care este în responsabilitatea DSP", a spus Rafila.



Oana Nicolescu a precizat că DSP Bucureşti nu a primit nicio sesizare în acest sens.



"DSP a Municipiului Bucureşti nu are în atribuţie avizarea, autorizarea, organizarea, desfăşurarea de evenimente, spectacole, concerte. La nivelul Direcţiei nu a fost înregistrată nicio solicitare privind organizarea evenimentului la care faceţi referire. De asemenea, ulterior, nu am primit nicio sesizare referitoare la încălcarea anumitor reguli. Având în vedere prevederile HG 932/2021 cu modificările şi completările ulterioare, DSP informează organizatorii ce obligaţii urmează să se realizeze în cadrul evenimentelor, spectacolelor, concertelor, dar acestea trebuie să se înscrie în HG. Motiv pentru care, din punct de vedere legal, nu avem nicio obligaţie vizavi de aceste evenimente. Nu suntem cei în măsură să dăm aceste sancţiuni. Inspectorii sanitari aplică sancţiuni numai persoanelor fizice care sunt angajaţii agentului economic verificat", a afirmat Nicolescu.



Ea a mai spus că nu trebuie legată rata de incidenţă de Congresul PNL.

Organizatorul Congresului PNL, Romexpo, a fost sancţionat cu 10.000 de lei pentru că nu a luat măsurile necesare pentru a-i determina pe participanţi să poarte mască şi să păstreze distanţarea fizică, în conformitate cu legea, a declarat marţi, la Comisia pentru apărare din Camera Deputaţilor, comisar şef Bogdan Berechet, şeful Poliţiei Capitalei.

"A fost aplicată o sancţiune contravenţională organizatorului Congresului, în cuantumul prevăzut de lege, respectiv 10.000 de lei, pentru faptul că organizatorul, Romexpo, nu s-a asigurat de faptul că accesul (în pavilionul central - n.r.) a fost aglomerat de către o parte dintre cei prezenţi. De asemenea, sancţiunea a fost dată organizatorului şi pentru faptul că s-a constatat că nu toate persoanele de la Congres purtau mască de protecţie. Se fac verificări cu privire la obligaţiile ce reveneau firmei de pază. De asemenea, poliţiştii şi jandarmii verifică materialul video pus la dispoziţie de organizatori", a precizat Berechet.



Deputaţii PSD din comisiile de Apărare şi Sănătate au transmis, luni, o convocare oficială către şefii Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti şi ai Direcţiei de Sănătate Publică pentru a da explicaţii cu privire la circumstanţele organizării şi desfăşurării Congresului PNL.

